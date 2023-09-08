Жители Новосибирской области оформили в августе ипотеку в ВТБ на рекордные 6 млрд рублей

В августе более полутора тысяч новосибирских семей получили в ВТБ кредитов на покупку жилья на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Такой объем выдач в месяц стал рекордным за последние три года и по отношению к июлю увеличился на 46%. Средний размер одного кредита составил 3,87 млн рублей, сократившись по сравнению с январем на 13%.

Существенная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. При этом, отмечается рост интереса к программам господдержки: в августе 39% сделок заключены в рамках льготной ипотеки (в июле на них пришлось 34%).

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку в ВТБ оформили почти 7,3 тысячи заемщиков из Новосибирской области, общий объем сделок составил 28,9 млрд рублей. Это на 66% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года и на 10% — рекордного 2021 года.

«Новосибирцы продолжают реализовывать планы по улучшению жилищных условий. Ожидание роста стоимости кредитов вслед за увеличением ключевой ставки, конечно, отразилось на спросе. Клиенты стремились зафиксировать для себя прежние условия и выйти на сделку. После повышения ставок по базовым программам количество заявок на ипотечные кредиты осталось на привычном уровне, при этом в новых заявках растет доля программ с господдержкой, условия по которым не изменились», — отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

В банке отмечают, что, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.

В целом, по оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. По итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.