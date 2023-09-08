Диверсанта из Новосибирска отправили под стражу до 6 ноября

17-летнего подростка отправили на 2 месяца под стражу за диверсии по поджогу релейных шкафов. Об этом сообщает Ленинский суд Новосибирска.

— Постановлением суда от 7 сентября 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т.е. по 6 ноября 2023 года, — говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что 25 августа 2023 неизвестный нанес удары по релейному шкафу (в результате вывел из строя) на перегоне между железнодорожными станциями «Новосибирск-Западный» – «Обь». А 26 августа на этом же перегоне был совершен поджег другого релейного шкафа. 6 сентября подозреваемого задержали. Им оказался 17-летний подросток.

Ранее редакция сообщала о том, что обвиняемому в поджоге самолета СУ-24 продлили срок содержания под стражей.