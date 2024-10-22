Жители Новосибирской области потребляют слишком много хлеба в течение года

Новосибирскстат поделился данными о том, сколько хлеба потребляют жители города.

По статистическим данным, в год на одного жителя региона приходится 124 килограмма хлеба. Это количество превышает установленную норму. Достаточным считается 96 килограмм хлеба на человека в год, что почти на 30 килограмм меньше.

Напомним, что за период с января по август 2024 года в Новосибирской области было произведено 60 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий длительного хранения. Это составляет 132% к уровню аналогичного периода прошлого года. Кроме того, было выпечено 73 тысячи тонн изделий недлительного хранения, что соответствует 87% от уровня прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске минимальный набор продуктов стоит более 6600 рублей.