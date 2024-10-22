В Новосибирске этой зимой откроют 44 катка

В Новосибирске в этом году откроется 44 катка. Они появятся в самых живописных местах города: в Центральном парке, Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец».
Как сообщила пресс-служба муниципального автономного учреждения (МУП) «Стадион», на территории будут работать тёплые раздевалки, а те, у кого нет коньков, смогут взять их напрокат.
— На весь зимний сезон запланирована обширная развлекательная программа с музыкальными и спортивными мероприятиями, — рассказали в МУП «Стадион».
Кроме того, там будут работать инструкторы, которые помогут начинающим освоить азы катания на коньках. Также в учреждении сообщили, что можно бесплатно кататься на дворовых хоккейных коробках.
Ранее редакция сообщала о том, что дизайн-проектом пешеходной улицы Ленина Новосибирск займется в 2025 году.
Источник фото: Freepik / Автор — prostooleh
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