В Новосибирске минимальный набор продуктов стоит более 6600 рублей

В сентябре стоимость минимального (условного) набора продуктов в Новосибирской области составила 6603,07 рубля, сообщает Новосибирскстат. Это на 3,5% меньше, чем в августе текущего года и на 10,4% больше, по сравнению с началом 2024 года.

По данным статистиков, в абсолютных величинах самый дорогой минимальный набор продуктов в Республике Алтай — 7586,96 рублей, самый дешевый в Омской области — 5572,17 рубля. Больше всего с начала года минимальный набор подорожал в Республике Тыва — на 12,1%.

Минимальный продуктовый набор утверждён Росстатом, он одинаков для всех регионов России. Он включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. В Новосибирской области в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия (28,5%), молочные продукты (21%), мясо и мясопродукты (18,5%), плоды и овощи (14,6%), жиры (5,3%), рыба (4,9%), яйца (2,6%), сахар и кондитерские изделия (2,4%), чай, соль и специи (2,2%).

Ранее редакция сообщала, что готовая еда из ресторанов и сервисов доставки в Новосибирске может подорожать. Первыми рост цен ощутят любители роллов и суши.