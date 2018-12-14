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Жители Новосибирской области принесли в банки 7 тонн монет

Каждая третья монета из тех, что принесли на обмен, – 10-копеечная.
  • 14/12/2018, 19:06
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Очередная акция по бесплатному обмену монет прошла в Новосибирской области в ноябре. Банки-участники подвели итоги: жители региона принесли больше 2 млн монет разных номиналов и получили взамен больше 80 тыс. памятных монет и банкнот, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Каждая третья монета из тех, что принесли на обмен, – 10-копеечная. На втором месте по популярности – рублевая монета, их принесли 324 тыс. штук. Кстати, именно этих монет больше всего находится на руках у людей: по данным на 1 октября 2018 года в России в обращении находится 26 млрд монет номиналом 10 копеек и 8 млрд рублевых монет. На третьем месте – монеты номиналом 1 копейка и 50 копеек, их по 7,3 млрд штук. Всего же монет – почти 67 млрд, в среднем по 450 штук на каждого жителя, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за обмен монет на купюры банки могут брать комиссию. В дни акции обмен монет был бесплатным.

— За обычные монеты банки выдавали клиентам памятные деньги: монеты к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 номиналом 25 рублей, 10-рублевые памятные монеты к Универсиаде 2019 года в Красноярске, а также две памятные банкноты – «крымскую» 100-рублевую 2015 года и полимерную «футбольную» 2018 года, — подчеркнули в Банке России.

Впервые акцию «Неделя приема монеты» Сибирское ГУ Банка России организовало в прошлом году. Цель – вернуть монеты в обращение и объяснить людям, что металлические деньги можно использовать для расчетов постоянно. Возвратность монеты благодаря акции 2017 года выросла в пять раз. Эффект сохранился и в 2018 году: 10- и 50-копеечных монет вернулось в кассы банков даже больше, чем было выпущено в обращение.

Фото: Gensa Gensa

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