Новосибирцы выбирают HyundaiSolaris, ToyotaCamry и Lexus RX

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Лидеры продаж в различных сегментах автомобильного рынка определены по итогам продаж в Новосибирской области за 10 месяцев 2018 года. По данным аналитическогоагентства «Автостат», в рейтинге моделей массового сегмента лидирует HyundaiSolaris, в бизнес-классе — ToyotaCamry, в премиальном сегменте — LexusRX.
Топ-5: массовый сегмент
Топ-5 моделей массового сегмента возглавил HyundaiSolaris— что понятно с точки зрения статистики (продано больше всего автомобилей), но парадоксально с точки зрения тенденции — спрос на данную модель сократился на 21,3% (780 штук в 2018 году и 991 штука в 2017). Однако победителя не судят. Впрочем, в начале января станут известны итоги продаж за весь 2018 год, и не исключено, что «эпохе» Соляриса наступит конец. Напомним, что официальными дилерами Hyundai в Новосибирской области являются дилерские центры ООО «Автомир Новосибирск» и ООО «Эксперт Авто».
На пятки лидеру наступает KIA Rio, прибавивший в продажах на 27% (702 штуки в 2018 году и 554 в 2017). Любопытно, что братья корейцы KIA Rio и Hyundai Solaris собираются на базе одной платформы, поэтому и стали конкурентами. KIA Rio старается не отставать, он все более популярен в России и, по данным «Автостат», стал лидером продаж на российском рынке среди корейских автомобилей по итогам 2017 года. Марку KIA в Новосибирской области официально представляют дилерские центры ООО «Сармат» и ООО «Мегапарк».
На третьем месте — кроссовер Hyundai Creta. Рост продаж этой модели за 10 месяцев 2018 года составил 48,6% (670 штук в 2018 году и 451 в 2017). Ажиотаж вокруг этого недорогого для своего класса компактного кроссовера не утихает до сих пор, хотя его продажи стартовали осенью 2017 года.
Четвертое место в Топ-5 занимает модель производства «АвтоВАЗА» — LADA Vesta, демонстрируя сногсшибательные показатели роста продаж — плюс 81%. Всего за 10 месяцев 2018 года в Новосибирской области было реализовано 543 автомобиля, (за аналогичный период прошлого года — 300 штук). Официальными дилерами марки LADA в Новосибирске являются ООО «Азия Авто Новосибирск» и ООО «Авто-1».
И, наконец, на пятом месте – Volkswagen Polo, со стабильным ростом продаж 25% (2017 год — 408 штук, 2018 год — 510 штук). Официальный дилер марки Volkswagen в Новосибирске — компания «Автомир Новосибирск».
Топ-5: бизнес-класс (D)
Абсолютным лидером рейтинга стала легендарный седан Toyota Camry. По количеству проданных автомобилей эта модель тотально побеждает в Топ-5 своего класса. Рост продаж составил 16,7% (в 2017 году продано 288 штук в 2018 — 336 штук).
— Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 10 месяцев 2018 года Toyota Camry занимает первое место по продажам в сегменте D (бизнес-класс). Это статистика по Новосибирскому округу, однако с уверенностью можно сказать, что модель лидирует и в общероссийском рейтинге, — со ссылкой на мнение директора дилерского центра сообщила корреспонденту InfoPro54 куратор по маркетингу Toyota ГК «Автомир» Ларина Аслудинова. — Несмотря на выход других новинок, интерес покупателей к Toyota Camry сохраняется, и на это есть веские причины. В первую очередь, это действительно впечатляющее предложение по соотношению цены и качества. Новая Toyota Camry разработана в рамках программы Toyota New Global Architecture («Новая глобальная архитектура Тойота»). Конструкция автомобиля воплощает последние разработки инженерной школы Toyota, позволившие усовершенствовать абсолютно все потребительские качества бестселлера — от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции.
Напомним, что официальным дилером марки в регионе является ООО «Тойота Центр Новосибирск Запад».
Сильно уступая в количественном выражении лидеру рейтинга (90 штук за 10 месяцев 2018 года), второе место в рейтинге занимает бизнес-седан KIAOptima, демонстрируя динамичный рост продаж — 40,6% (64 штуки за аналогичный период прошлого года).
Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio. Но абсолютный рекорд по росту продаж в России показала именно KIA Optima.
— Свою главную работу — доставку важного пассажира от точки А до точки Б так, чтобы он при этом не отвлекался от чтения свежего номера газеты или журнала, KIA Optima выполняет с честью, — делится впечатлениями после тест-драйва известный автоэксперт Игорь Моржаретто. — Клиента не растрясет на дороге (даже не очень ровной), но и не укачает. В салоне, на каком бы месте вы не сидели, будет комфортно. При этом если «очень важный пассажир» захочет и сам порулить — ему понравится: большая белая машина очень послушна в управлении. И разгоняется достойно! Да, не великий спортсмен, но для жизни в городе и на загородной трассе — то, что надо!
Седан Mazda 6 — на третьей строчке рейтинга. Буквально на днях российские дилеры Mazda приступили к продажам обновленного седана Mazda 6, производство которого стартовало на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.
Любопытно, что до того, как в дело вмешался седан KIAOptima, Mazda 6 традиционно считалась чуть ли не главным соперником Toyota Camry. Кстати, также как и у Camry, у Mazda6 достаточно высокая цена на вторичном рынке, что говорит о доверии сибиряков к качеству данного автомобиля.
Отметим также, что Mazda 6 занимала третье место в общероссийском рейтинге продаж по итогам 2017 года, показав рост — плюс 18,6%. За 10 месяцев 2018 года в Новосибирской области было продано 62 автомобиля этой модели, а за аналогичный период прошлого года — 64 машины. Динамика продаж показала отличный рост — 51,2%.
На 4 месте — «темная лошадка» рейтинга — седан Hyundai Sonata. Эта модель уходила с рынка, но через несколько лет вернулась триумфально. Рост продаж этой модели составил 1750%! Понятно, что такая цифра связана с показателем «низкого старта», так как продажи «Сонаты» стартовали в прошлом году (по Новосибирской области: за 2018 год продано 37 машин, за 2017 — 2 штуки).
Официальная презентация модели состоялась 20 сентября 2017 года. Спустя четыре года этот бизнес-седан вернулся на рынок России. Напомним, что продажи Hyundai Sonata в России были прекращены в 2013 году. Новая Sonata, по замыслу разработчиков модели, «должна была развить успех предыдущих поколений модели, при этом предлагая значительное число существенных изменений, внесенных в соответствии с современным этапом развития философии дизайна бренда».
На пятом месте — законодатель моды в бизнес-классе — Mercedes—Benz C-CLASS. Рост продаж этой модели в Новосибирской области составил 7,4% (29 автомобилей за 10 месяцев 2018 года и 27 машин в 2017).
— Автомобиль действительно зарекомендовал себя очень хорошо — идеальный вариант для города, особенно в полноприводной версии, — говорит директор по продажам автомобилей дилерского центра ООО «СТС-автомобили» Юлия Смолина. — После «фейс-лифта» автомобиль получил более выразительную оптику, обновился салон — он стал более современным. В целом Mercedes-Benz C-CLASS — оптимальное соотношение стоимости и возможностей автомобиля. Думаю, именно поэтому он стал таким популярным.
Юлия Смолина напомнила, что помимо Mercedes-BenzC-CLASS по итогам 2018 года лидируют модели SUV-сегмента. Самые продаваемы модели в Сибири — традиционно внедорожники: GLC, GLE, GLS, а также версии купе. В начале 2019 года на рынок выходит автомобиль GLE в новом кузове.
Топ-5: сегмент «премиум»
В рейтинге класса «премиум» тотально лидирует марка Lexus. Первые три места в Топ-5 заняли модели LexusRX, LexusNX, LexusLX. Почему сибиряки отдают предпочтение этим автомобилям?
— Начнем с того, что NX и RX — класс компактных и полноразмерных кроссоверов, в принципе крайне популярный класс на территории Сибири. Полный привод и высокий дорожный просвет — основное требование к автомобилю в наших условиях, — рассказывает управляющий директор автосалона ООО «ЯРС-Моторс» Николай Видинеев. — У модели LexusLX совершенно другой покупатель, менее массовый — и в силу стоимости модели, и в силу предпочтений для городской езды. Возможно, LX большой и неповоротливый для загруженных городских улиц городов Сибири, но среди роскошных и больших внедорожников он имеет явное преимущество перед всеми возможными конкурентами. В том числе по показателю надежности и высочайшей ликвидности на вторичном рынке! Что дает ему большую популярность в кругу владельцев автомобилей такого класса и ценового диапазона. Очень важный момент в этой статистике — у нас в радиусе 600 км в городах Сибири высокая концентрация дилеров марки. В связи с этим и рост присутствия в регионе тоже внушительный.
Отметим, что помимо компании «ЯРС-Моторс», автомобили марки Lexus в Новосибирске реализует официальный дилер марки — компания «Лексус Новосибирск».
Четвертую и пятую строчки рейтинга разделили модели BMW X6 и BMW X5 соответственно. Однако спрос на эти автомобили падает. Если в 2017 году за 10 месяцев было продано 57 автомобилей BMW X6, то в 2018 году — 54, что в процентном выражении составило минус 5,3%.
Более чем на четверть (минус 25,5%) упали продажи кроссовера BMW X5. За 10 месяцев 2017 года таких машин было продано 55, а за аналогичный период 2018 — 41. Возможно, спрос на этот некогда очень популярный автомобиль в Новосибирске вырастет в связи с обновлением модели. Совсем недавно, в ноябре 2018 года, в дилерском центре ООО «ЭлитАвто Сибирь», состоялась презентация нового поколения BMW X5.
Фото: toyota.ru, kia.ru, hyundai.ru, mercedes-benz.ru, lexus.ru, bmw.ru, lada.ru, volkswagen.ru
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