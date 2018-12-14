Новосибирцы выбирают HyundaiSolaris, ToyotaCamry и Lexus RX

Лидеры продаж в различных сегментах автомобильного рынка определены по итогам продаж в Новосибирской области за 10 месяцев 2018 года. По данным аналитическогоагентства «Автостат», в рейтинге моделей массового сегмента лидирует HyundaiSolaris, в бизнес-классе — ToyotaCamry, в премиальном сегменте — LexusRX.

Топ-5: массовый сегмент

HyundaiSolaris KIARio HyundaiCreta LADAVesta VolkswagenPolo

Топ-5 моделей массового сегмента возглавил HyundaiSolaris— что понятно с точки зрения статистики (продано больше всего автомобилей), но парадоксально с точки зрения тенденции — спрос на данную модель сократился на 21,3% (780 штук в 2018 году и 991 штука в 2017). Однако победителя не судят. Впрочем, в начале января станут известны итоги продаж за весь 2018 год, и не исключено, что «эпохе» Соляриса наступит конец. Напомним, что официальными дилерами Hyundai в Новосибирской области являются дилерские центры ООО «Автомир Новосибирск» и ООО «Эксперт Авто».

На пятки лидеру наступает KIA Rio, прибавивший в продажах на 27% (702 штуки в 2018 году и 554 в 2017). Любопытно, что братья корейцы KIA Rio и Hyundai Solaris собираются на базе одной платформы, поэтому и стали конкурентами. KIA Rio старается не отставать, он все более популярен в России и, по данным «Автостат», стал лидером продаж на российском рынке среди корейских автомобилей по итогам 2017 года. Марку KIA в Новосибирской области официально представляют дилерские центры ООО «Сармат» и ООО «Мегапарк».

На третьем месте — кроссовер Hyundai Creta. Рост продаж этой модели за 10 месяцев 2018 года составил 48,6% (670 штук в 2018 году и 451 в 2017). Ажиотаж вокруг этого недорогого для своего класса компактного кроссовера не утихает до сих пор, хотя его продажи стартовали осенью 2017 года.

Как уже сообщал ранее InfoPro54, стартовая цена нового компактного кроссовера Creta некритично отличалась от обновленного Solaris. В результате почитатели марки Hyundai обратили внимание на другую модель. Вот почему с начала текущего года рынок показал резкий рост продаж Creta и падение популярности Solaris.

Четвертое место в Топ-5 занимает модель производства «АвтоВАЗА» — LADA Vesta, демонстрируя сногсшибательные показатели роста продаж — плюс 81%. Всего за 10 месяцев 2018 года в Новосибирской области было реализовано 543 автомобиля, (за аналогичный период прошлого года — 300 штук). Официальными дилерами марки LADA в Новосибирске являются ООО «Азия Авто Новосибирск» и ООО «Авто-1».

И, наконец, на пятом месте – Volkswagen Polo, со стабильным ростом продаж 25% (2017 год — 408 штук, 2018 год — 510 штук). Официальный дилер марки Volkswagen в Новосибирске — компания «Автомир Новосибирск».

Топ-5: бизнес-класс (D)

ToyotaCamry 2.KIAOptima Mazda6 HyundaiSonata 5.Mercedes-BenzC-CLASS

Абсолютным лидером рейтинга стала легендарный седан Toyota Camry. По количеству проданных автомобилей эта модель тотально побеждает в Топ-5 своего класса. Рост продаж составил 16,7% (в 2017 году продано 288 штук в 2018 — 336 штук).

— Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 10 месяцев 2018 года Toyota Camry занимает первое место по продажам в сегменте D (бизнес-класс). Это статистика по Новосибирскому округу, однако с уверенностью можно сказать, что модель лидирует и в общероссийском рейтинге, — со ссылкой на мнение директора дилерского центра сообщила корреспонденту InfoPro54 куратор по маркетингу Toyota ГК «Автомир» Ларина Аслудинова. — Несмотря на выход других новинок, интерес покупателей к Toyota Camry сохраняется, и на это есть веские причины. В первую очередь, это действительно впечатляющее предложение по соотношению цены и качества. Новая Toyota Camry разработана в рамках программы Toyota New Global Architecture («Новая глобальная архитектура Тойота»). Конструкция автомобиля воплощает последние разработки инженерной школы Toyota, позволившие усовершенствовать абсолютно все потребительские качества бестселлера — от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции.

Напомним, что официальным дилером марки в регионе является ООО «Тойота Центр Новосибирск Запад».

Сильно уступая в количественном выражении лидеру рейтинга (90 штук за 10 месяцев 2018 года), второе место в рейтинге занимает бизнес-седан KIAOptima, демонстрируя динамичный рост продаж — 40,6% (64 штуки за аналогичный период прошлого года).

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio. Но абсолютный рекорд по росту продаж в России показала именно KIA Optima.

— Свою главную работу — доставку важного пассажира от точки А до точки Б так, чтобы он при этом не отвлекался от чтения свежего номера газеты или журнала, KIA Optima выполняет с честью, — делится впечатлениями после тест-драйва известный автоэксперт Игорь Моржаретто. — Клиента не растрясет на дороге (даже не очень ровной), но и не укачает. В салоне, на каком бы месте вы не сидели, будет комфортно. При этом если «очень важный пассажир» захочет и сам порулить — ему понравится: большая белая машина очень послушна в управлении. И разгоняется достойно! Да, не великий спортсмен, но для жизни в городе и на загородной трассе — то, что надо!

Седан Mazda 6 — на третьей строчке рейтинга. Буквально на днях российские дилеры Mazda приступили к продажам обновленного седана Mazda 6, производство которого стартовало на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.

Любопытно, что до того, как в дело вмешался седан KIAOptima, Mazda 6 традиционно считалась чуть ли не главным соперником Toyota Camry. Кстати, также как и у Camry, у Mazda6 достаточно высокая цена на вторичном рынке, что говорит о доверии сибиряков к качеству данного автомобиля.

Отметим также, что Mazda 6 занимала третье место в общероссийском рейтинге продаж по итогам 2017 года, показав рост — плюс 18,6%. За 10 месяцев 2018 года в Новосибирской области было продано 62 автомобиля этой модели, а за аналогичный период прошлого года — 64 машины. Динамика продаж показала отличный рост — 51,2%.

На 4 месте — «темная лошадка» рейтинга — седан Hyundai Sonata. Эта модель уходила с рынка, но через несколько лет вернулась триумфально. Рост продаж этой модели составил 1750%! Понятно, что такая цифра связана с показателем «низкого старта», так как продажи «Сонаты» стартовали в прошлом году (по Новосибирской области: за 2018 год продано 37 машин, за 2017 — 2 штуки).

Официальная презентация модели состоялась 20 сентября 2017 года. Спустя четыре года этот бизнес-седан вернулся на рынок России. Напомним, что продажи Hyundai Sonata в России были прекращены в 2013 году. Новая Sonata, по замыслу разработчиков модели, «должна была развить успех предыдущих поколений модели, при этом предлагая значительное число существенных изменений, внесенных в соответствии с современным этапом развития философии дизайна бренда».

На пятом месте — законодатель моды в бизнес-классе — Mercedes—Benz C-CLASS. Рост продаж этой модели в Новосибирской области составил 7,4% (29 автомобилей за 10 месяцев 2018 года и 27 машин в 2017).

— Автомобиль действительно зарекомендовал себя очень хорошо — идеальный вариант для города, особенно в полноприводной версии, — говорит директор по продажам автомобилей дилерского центра ООО «СТС-автомобили» Юлия Смолина. — После «фейс-лифта» автомобиль получил более выразительную оптику, обновился салон — он стал более современным. В целом Mercedes-Benz C-CLASS — оптимальное соотношение стоимости и возможностей автомобиля. Думаю, именно поэтому он стал таким популярным.

Юлия Смолина напомнила, что помимо Mercedes-BenzC-CLASS по итогам 2018 года лидируют модели SUV-сегмента. Самые продаваемы модели в Сибири — традиционно внедорожники: GLC, GLE, GLS, а также версии купе. В начале 2019 года на рынок выходит автомобиль GLE в новом кузове.

Топ-5: сегмент «премиум»

LexusRX LexusNX LexusLX BMWX6 BMWX5

В рейтинге класса «премиум» тотально лидирует марка Lexus. Первые три места в Топ-5 заняли модели LexusRX, LexusNX, LexusLX. Почему сибиряки отдают предпочтение этим автомобилям?

— Начнем с того, что NX и RX — класс компактных и полноразмерных кроссоверов, в принципе крайне популярный класс на территории Сибири. Полный привод и высокий дорожный просвет — основное требование к автомобилю в наших условиях, — рассказывает управляющий директор автосалона ООО «ЯРС-Моторс» Николай Видинеев. — У модели LexusLX совершенно другой покупатель, менее массовый — и в силу стоимости модели, и в силу предпочтений для городской езды. Возможно, LX большой и неповоротливый для загруженных городских улиц городов Сибири, но среди роскошных и больших внедорожников он имеет явное преимущество перед всеми возможными конкурентами. В том числе по показателю надежности и высочайшей ликвидности на вторичном рынке! Что дает ему большую популярность в кругу владельцев автомобилей такого класса и ценового диапазона. Очень важный момент в этой статистике — у нас в радиусе 600 км в городах Сибири высокая концентрация дилеров марки. В связи с этим и рост присутствия в регионе тоже внушительный.

Отметим, что помимо компании «ЯРС-Моторс», автомобили марки Lexus в Новосибирске реализует официальный дилер марки — компания «Лексус Новосибирск».

Продажи LexusRXв Новосибирской области выросли на 36,9 % (за 10 месяцев 2018 года продано 152 автомобиля, за аналогичный период 2017 — 111 машин). Самая большая динамика продаж у модели LexusNX— 139,1% (110 автомобилей в 2018 году, 46 — в 2017). На 3,8% выросли продажи модели LexusLX (2018 — 108 машин, 2017 год — 104 автомобиля).

Четвертую и пятую строчки рейтинга разделили модели BMW X6 и BMW X5 соответственно. Однако спрос на эти автомобили падает. Если в 2017 году за 10 месяцев было продано 57 автомобилей BMW X6, то в 2018 году — 54, что в процентном выражении составило минус 5,3%.

Более чем на четверть (минус 25,5%) упали продажи кроссовера BMW X5. За 10 месяцев 2017 года таких машин было продано 55, а за аналогичный период 2018 — 41. Возможно, спрос на этот некогда очень популярный автомобиль в Новосибирске вырастет в связи с обновлением модели. Совсем недавно, в ноябре 2018 года, в дилерском центре ООО «ЭлитАвто Сибирь», состоялась презентация нового поколения BMW X5.

Фото: toyota.ru, kia.ru, hyundai.ru, mercedes-benz.ru, lexus.ru, bmw.ru, lada.ru, volkswagen.ru