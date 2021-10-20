На стадионе «Спартак» может смениться директор

По решению совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Стадион «Спартак» в ноябре в компании пройдет внеочередное собрание акционеров по требованию акционеров АО «РАТМ-Холдинг». В повестке дня — смена генерального директора стадиона.

В частности, в документах на сайте раскрытия информации сообщается, что «РАТМ-Холдинг» предложил досрочно прекратить полномочия действующего генерального директора ОАО «Стадион «Спартак» Александра Алтухова. На эту должность предполагается назначить Федотова М.В.

— Согласно Уставу ОАО «Стадион «Спартак», избрание генерального директора акционерного общества является прерогативой общего собрания акционеров, которое состоится в середине ноября, — сообщили в пресс-службе «РАТМ-Холдинг».

Более детально предстоящее внеочередное собрание и вопросы, которые планируется на нем рассмотреть, в пресс-службе комментировать отказалась.

ОАО «Стадион «Спартак» создано в 2002 году. Уставный капитал — 157 млн рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, в том числе стадионом «Спартак», расположенном в центре Новосибирска. Это домашняя арена ФК «Новосибирск».

По данным сайта раскрытия информации «Интерфакс», на 1 октября 43,66% в компании принадлежит ДЗиИО мэрии Новосибирска, 56,34% —ЗАО «РАТМ-Холдинг». По данным Seldon.Basis, чистая прибыль в компании в 2020 году составила 5,7 млн рублей, в 2019 году чистый убыток — -6,9 млн рублей, выручка в 2020 году — 73.3 млн рублей, в 2019 году —72,5 млн рублей. В совет директоров компании входят Александр Алтухов, Татьяна Гаськова, Константин Дерюгин, Георгий Жигульский, Вадим Сысоев, Анна Терешкова, Лариса Тимохова, Виктор Толоконский.