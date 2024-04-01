«Город решает»: жители Омска смогут принять участие в благоустройстве территории на бульваре Архитекторов

Консорциум Брусники, команды «Город решает», архитектурных бюро МЛА+ и TOBE объявили о старте проекта по созданию общественного пространства Бульвара Архитекторов.

Перемены должны произойти на участке длиной почти 1,5 км — от ул. 70 лет Октября до Замарайки. В результате горожане получат удобное и экологичное пространство с пешеходной связью между двумя природными центрами — парком 300-летия Омска и поймы Иртыша.

В настоящее время бульвар исполняет функцию парковки, а часть от Крупской до Замарайки представляет собой пустырь, который и вовсе исключен из городской ткани и затрудняет взаимодействие с водой.

Дальнейшую судьбу пространства предполагается решать вместе с жителями близлежащих домов. Наряду с ними активное участие будут принимать сообщества, медиа, локальный бизнес, городские власти и эксперты. Все вместе они выявят основную ценность данной территории и в дальнейшем разработают сценарии для повседневного ее развития и использования.

По словам технического директора Брусники в Омске Евгения Головкина, соучаствующее проектирование — важная практика, которая дает возможность учитывать интересы всех сторон в процессе создания востребованного пространства.

— Мы, как девелопер, чувствуем ответственность за территорию, на которой работаем. Благоустройство Бульвара Архитекторов — наш вклад в развитие Омска и в формирование комфортной среды для будущих жителей района «Кварталы Драверта», который мы строим на Левом берегу, — добавил Евгений Головкин.

Начиная с 29 марта, жители Омска смогут принять участие в проектировании, предложить идеи, рассказать о проблемах территории, высказать свое мнение о её будущем и о том, что было бы полезно реализовать на бульваре. Для этого необходимо пройти онлайн-опрос, который продлится до 11 апреля.

Общая концепция пространства будет сформирована уже к середине апреля, а дизайн-проект — в начале лета текущего года. Проектную документацию консорциум разработает до конца декабря. При этом процесс благоустройства продлится не менее двух лет. Его полностью профинансирует Брусника.

Подробности проекта опубликованы на сайте «Город решает».

За его ходом, результатами исследований, анонсами встреч с горожанами и их итогами можно следить в группе «Город решает».

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