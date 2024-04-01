Бердская обувная фабрика восстанавливает производство

Бердская «Фабрика С-ТЕП» работает и продает свою продукцию. Об этом редакции Infopro54 рассказала жительница Новосибирска Анна Г., которая купила на онлайн-площадке кроссовки бренда S-TEP. Судя по информации, размещенной на коробке, изготовителем числится компания ООО «Вектор», зарегистрированное в Москве. Продукция производится в Бердске, на улице Ленина 89/6 (по этому адресу находится «Фабрика С-ТЕП»). Дата изготовления — февраль 2024 года.

На маркетплейсах можно увидеть, что компания также выпускает зимние ботинки, демисезонные кроссовки, спортивные туфли и т.д., то есть во многом повторяет старый ассортимент фабрики, когда она входила в ГК «Обувь России».

На фабрике корреспонденту Infopro54 подтвердили, что предприятие работает и производит продукцию. При этом собеседники редакции отказались комментировать, все ли сотрудники предприятия, которое ранее входило в ГК «Обувь России», приняты на работу обратно, насколько загружены мощности предприятия и весь ли ассортимент оно планирует выпускать.

Судя по сайту компании, сейчас у нее есть только один фирменный магазин для продажи продукции — непосредственно на месте производства. Однако на маркетплейсах представлен достаточно большой ассортимент. Кроме того, на сайте компании говорится, что команда предприятия — «это приверженцы бренда S-TEP и профессионалы со средним опытом более 10 лет в обувной сфере».

Напомним, «Фабрика С-ТЕП» приостанавливала производство в июле 2022 года. В начале 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на предприятие зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Он сообщал, что компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров также не исключал, что на фабрике возможно производство обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО).

На пресс-конференции в июле 2023 года Гончаров сообщил, что оборудование и площади фабрики сданы новому арендатору. Он пояснял, что инвестор готов работать, зарабатывать деньги, в том числе на расчеты с кредиторами.

В октябре 2023 суд вынес решение о введении на фабрике процедуры внешнего наблюдения по заявлению Сбербанка. Предприятие задолжало банку 1,3 млрд рублей.

Временным управляющим был утвержден Владимир Елизаров — член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ «СЦЭАУ»).

В ноябре 2023 обувная фабрика «С-ТЕП» подала апелляционную жалобу в Седьмой апелляционный суд (г. Томск) на определение суда о введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. Апелляция оставила жалобу без удовлетворения. Компания подала жалобу в кассацию. Ее рассмотрение намечено на середину апреля этого года.

По данным Seldon.Basis, ООО «Вектор» создано в феврале 2021 года. Уставный капитал — 40 тысяч рублей. Выручка в 2022 году — 59,2 млн рублей, чистая прибыль — 47,84 млн рублей. Компания специализируется на производстве обуви.

Владельцем с июля 2023 года является Жапанов Керимбай Булдырыкович, с февраля 2021-го он возглавлял компанию. Ранее учредителем была Гаш Александра Аскаровна.

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