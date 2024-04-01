Стартовал весенний призыв в армию в Новосибирской области

Весенний призыв в армию начался в Новосибирской области с 1 апреля и завершится 15 июля.

Напомним, что призываются мужчины от 18 до 30 лет. Отметим, что ранее верхний порог для призыва был 27 лет. Призывать в армию будут людей, состоящих на военном учете.

Подчеркнем, что призванные придут взамен солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.

Всего под призыв попадут 150 тысяч человек по всей России. Это рекорд за последние 8 лет.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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