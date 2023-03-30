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Жители Сибири больше всего тратят на ремонт

  • 30/03/2023, 12:17
По итогам февраля самыми популярными статьями расходов жителей Сибирского федерального округа стали ремонт и покупки в супермаркетах.

новости бизнесаМеньше всего они потратили на услуги связи и такси. В День влюбленных сибиряки чаще оплачивали путешествия, а 23 февраля предпочли провести дома, увеличив траты в супермаркетах и кафе. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам ВТБ.

По данным ВТБ, в феврале жители СФО потратили на ремонт и товары для дома 9,5 млрд рублей, почти треть общего объема расходов по картам. Лидером по доле средств, направленных на отделку и обустройство жилья стала Кемеровская область.

На втором месте по популярности – покупки в супермаркетах, их объем составил 7,8 млрд рублей, это четверть от общей суммы безналичных трат в округе в феврале. Расходы на продукты составляют наименьшую долю в структуре затрат жителей Новосибирской области, наибольшую — у проживающих в Иркутской области. При этом средний чек на покупку продуктов у жителей Приангарья на 7% меньше, чем у новосибирцев. В среднем сибиряки тратят за один поход в магазин около 500 рублей.

Траты на маркетплейсах и в интернет-магазинах в феврале достигли в СФО 3,9 млрд рублей. Чаще других такие покупки совершают жители Новосибирской области. Средний чек интернет-шопинга в Сибири составил 1,4 тыс. рублей.

На покупку одежды в последний месяц зимы жители сибиряки потратили 1,9 млрд рублей, наибольшие расходы в этой категории – в Иркутской области. Расходы на АЗС и ремонт транспортных средств в прошлом месяце достигли 1,7 млрд рублей, больше остальных потратили автолюбители Приангарья и Кузбасса. Меньше всего в феврале жители СФО израсходовали на оплату услуг связи, такси и общественного транспорта.

Расходы клиентов банка из Сибири к 23 февраля на 13% превысили траты на подготовку к Дню всех влюбленных и составили 1,3 млрд рублей. Во время длинных февральских выходных жители округа чаще передвигались на общественном транспорте и такси, тратили на АЗС и оплачивали услуги связи. В День всех влюбленных владельцы карт увеличили расходы на услуги медицины и красоты, а также вдвое больше, чем 23 февраля, потратили на оплату путешествий.

В ТОП-3 регионов по объему трат в Сибири в феврале вошли Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области. При этом новосибирцы больше других тратили на путешествия, поездки на такси и общественном транспорте, посещали кафе и медицинские центры. Кузбассовцы были активнее в покупках товаров для дома и ремонта, оплачивали ремонт авто и услуги связи. Жители Иркутской области больше остальных оставили на автозаправках и в аптеках.

«По данным Фонда общественного мнения, в начале года доля россиян, склонных к сбережениям, а не к крупным покупкам, возросла. Вместе с тем подрос индекс потребительских настроений, что отразилось на категориях расходов клиентов. Они тратились не только на текущие потребности, но и на подготовку к праздникам, а также на весеннее обновление своего жилья, приобретая стройматериалы и товары для дома», – прокомментировал Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы ВТБ аналитика


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