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Депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы в новостройках

  • 30/03/2023, 12:17
Автор:
мусорная реформа
И заварить их в старых домах.

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили обращение в Минстрой

за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского с предложением запретить мусоропроводы во всех новостройках России и заварить уже существующие в старых домах, пишут «Известия».

Авторы инициативы считают, что подобная мера ускорит введение мусорной реформы в стране и переход к раздельному сбору отходов, в том числе поможет в борьбе с переполненными свалками.

По данным издания, в перспективе изменения внесут в своды правил по проектированию и строительству жилья, а также в СанПиНы.

Ранее редакция сообщала, что в руководстве Новосибирского района обещали посодействовать жителям Плотниковского сельсовета в решении наболевшего для них вопроса будущего строительства мусорного полигона на территории соседнего сельсовета — Раздольненского.

Фото: freepik.com

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : недвижимость мусоропроводы в новостройках мусорная реформа Минстрой РФ Госдума власть


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