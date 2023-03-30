Новосибирские антимонопольщики выявили нарушение в закупке медицинских изделий

Апелляция поддержала решение Новосибирского УФАС в деле о закупке медицинских изделий на 870 тысяч рублей. Жалоба была подана ИП ИП Холодиловой К.А. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Новосибирской области. Нарушение было выявлено при проведении электронного аукциона на поставку антисептических салфеток с начальной (максимальная) ценой контракта 870 144 рублей.

— Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу о том, что заявка Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы» должна была быть отклонена по причине несоответствия содержащихся в заявке на участие в закупке информации требованиям, установленным в извещении о закупки, — говорится в сообщении.

В извещении об осуществлении закупки были указаны салфетки, пропитанные этиловым спиртом, но в заявке ГКУ НСО «УКСис» медицинские изделия пропитаны 70% изопропиловым спиртом.

— Эти виды спирта имеют существенные отличия. Такие отличия могут существенно сказываться на эксплуатационных свойствах при оказании медицинской помощи пациентам, — подчеркнули в ведомстве.

Это уже вторая судебная инстанция, которая подтвердила законность решения ведомства в деле о закупке медицинских изделий.

Ранее антимонопольный орган признал единую комиссию уполномоченного учреждения ГКУ НСО «УКСис» нарушившей закон о контрактной системе путем незаконного признания заявки участника торгов соответствующей требованиям извещения о проведении электронного аукциона.

Ранее редакция сообщала о том, что суд подтвердил незаконное использование базы данных 2ГИС московской компанией.