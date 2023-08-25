Жительница Новосибирска оплатила 167 штрафов ГИБДД за проданный автомобиль

Нарушения правил дорожного движения были зафиксированы в Ставропольском крае.

В Новосибирске судебный пристав взыскала деньги с сибирячки за 167 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

– Приставы арестовали у 37-летней жительницы Новосибирска геймерское кресло и smart-телевизор. После этого должница оплатила 259 500 рублей, – говорится в сообщении.

Оказывается, что у женщины в собственности находится автомобиль Dodge Stratus. Она продала свой американский седан другому человеку, а вот снять его с учета в ГИБДД забыла. Новый водитель оказался злостным нарушителем ПДД. А штрафы приходили по адресу сибирячки, так как она до сих пор числилась собственником авто.

Из-за неуплаты к месту проживания должницы выдвинулась пристав. Пришлось арестовать имущество в квартире сибирячки. Так она лишилась геймерского кресла и smart-телевизора.

После ареста имущества должница тут же через онлайн-банк оплатила основной долг 92 500 рублей и исполнительский сбор в 167 000 рублей.

После полной оплаты задолженности все ограничения были сняли, а имущество возвращено.

Ранее редакция сообщала о том, что полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам.