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В Новосибирской области в очередной раз ищут подрядчика для строительства школы в Татарске

  • 25/08/2023, 10:58
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В Новосибирской области в очередной раз ищут подрядчика для строительства школы в Татарске
На предыдущие три конкурса не заявилась ни одна компания.

В Новосибирской области объявили очередной конкурс на строительство школы в Татарске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Пятиэтажное здание (с учетом надземных и подземного этажа) возведут на земельном участке общей площадью 35 тысяч кв метров по адресу переулок Лермонтова, дом 16. Площадь здания составит 14720 кв. метров (надземная — 10,1 тыс кв метров и подземная— 2,2 тыс кв метров).

Кроме того, проектом предусмотрено строительство одноэтажной блочно-модульной котельной общей установленной мощностью 2,40 МВт, предназначенной для теплоснабжения здания школы. Ожидается, что учреждение будет готово к июлю 2025 года. Площадь здания — 64,8 кв. метров.

Школа рассчитана на 550 учеников и 63 персонала.

Работы по строительству школы должны быть завершены до 1 июля 2025 года.

На строительство долгожданной школы в Татарске выделено 905 млн рублей

На строительство долгожданной школы в Татарске выделено 905 млн рублей

Цена контракта — 983,6 млн рублей. Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области. В 2024 году на строительство школы выделено 296,8 млн рублей, в 2025 — 608,4 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже четвертый аукцион, объявленный ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС») по школе в Татарске. Первый из них был объявлен 6 июня текущего года. Тогда стоимость строительства составляла 905 млн рублей. Аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутсвия заявок.

Напомним, здание школы №5 в Татарске построено в 1937 году. О необходимости строительства нового корпуса говорится с 2019 года. В 2021 году из регионального бюджета были выделены деньги на проектирование объекта, под него зарезервирован земельный участок, запланирована подъездная дорога и другие коммуникации.

В правительстве Новосибирской области отмечали, что за два года в регионе планируется ввести 18 школ, в том числе шесть в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2021 году (рассчитаны на 5775 учеников). По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ. Отмечается, что 14 школ должны быть сданы в этом году, остальные — в следующем.

К 1 сентября 2023 года в Новосибирске планируется открыть две новые школы — №54, 220, а также четыре школы после капитального ремонта — №61, 167, 146 и здание бывшей школы №180. В общей сложности это даст 3300 новых мест. При этом 30% школ в регионе работает во вторую смену. Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года в области нужно построить около 20 школ.

Ранее редакция сообщала, что концессионная школа в Новосибирске подорожала до 3,6 млрд рублей.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : школа в Татарске Строительство школ строительство образование


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