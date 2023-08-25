Жительницу Новосибирска осудили на 4 года за помощь секте

Арендодатель получила 4 года лишения свободы условно за помощь адептам новосибирской ячейки «Заречная» религиозной организации «Свидетели Иеговы*». Пятидесятилетняя женщина предоставляла сектантам помещение, откуда они вели онлайн трансляцию своих запрещенных богослужений. Таким образом, влияние секты распространялось по всей территории России.

— Уголовное дело по обвинению Татьяны Олейник по статье «Участие в деятельности экстремистской организации» рассмотрели в Октябрьском районном суде г. Новосибирска. Она признана виновной в инкриминируемом преступлении и ей назначено наказание в виде 4 лет условно с ограничением свободы на 1 год, — сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

* Верховный Суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его структуру местные религиозные организации.