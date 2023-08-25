Благоустройством эко-парка в Оби займется пермская компания АР-Плюс

В Новосибирской области определен подрядчик, который завершит благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» в городе Обь. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победителем аукциона признана пермская компания — ООО «Ар-Плюс». Компания выполнит работы за 50,1 млн рублей. Это почти на 14 млн рублей меньше начальной стоимости контракта.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в аукционе было подано две заявки.

В тендерной документации уточняется, что парк расположен по улице Чкалова (вдоль домов ул. Чкалова, 38, ул. Чкалова, 40, ул. Чкалова, 42 г. Оби). На первом этапе подрядчик должен сделать парковку и тротуар из асфальтобетона, а также дорожки из гравия и дорожки с тротуарной плиткой, дорожки и покрытие из террасной доски, а также сцену. На втором этапе — Арт объект буквы «ЭКО парк ОБСКОЙ», 112 скамей, которые планируется установить в виде амфитеатра. Кроме того, подрядчику предстоит провести озеленение территории: высадить 207 деревьев (ива, клен, береза, тополь, ель, вяз, яблоня лесная и др.), 133 кустарника (калина, дерен двух видов, спиреи разных видов, рябинник), а также обустроить три цветника и газон площадью 100 кв. метров. Также в перечень работ входит благоустройство территории водными растениями: водяную лилию, калужницу болотную и озерный камыш. Третий этап подразумевает создание смотровой площадки и установку в парке почти 200 светильников, а также ограждения.

Подрядчик должен завершить работы до 30 ноября 2023 года.

Напомним, проект благоустройства эко-парк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За победу в конкурсе регион получил 90 млн рублей из федерального бюджета на создание парка. Площадь благоустройства территории составляет 42 885 кв. метров. Эко-парк будет реализовываться в 2023-2024 годах.

В июне администрация города объявляла торги по выбору подрядчика также на выполнение работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской». Стоимость контракта составляла 75 млн рублей. Срок выполнение работ до конца декабря 2023 года. В список работ входили земляные работы, укрепление откосов, монтаж сетей связи, установка бортового камня, устройство покрытия парковки и усиленного тротуара из асфальтобетона, устройство бетонного основания, электромонтажные работы, устройство покрытия велодорожек из крашенного асфальтобетона, устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, ремонт колодцев подземных сетей, установка водоотводных лотков, мостик. На торги было подано три заявки. Победила компания ООО «Завгор», предложившая выполнить работы за 64.1 млн рублей.

В июне губернатор Новосибирской области раскритиковал работу администрации города Обь по подготовке к проведению конкурса и выразил сомнение в том, что муниципалитет успеет выполнить все работы в 2023 году. Глава Оби Павел Буковинин обещал, что все контракты будут отторгованы до конца 2023 года.

По данным Seldon Basis, ООО «АР-Плюс» создана в мае 2020 года в городе Пермь. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Торговля оптовая неспециализированная». Среди дополнительных видов деятельности указаны «Разборка и снос зданий», «Строительство жилых и нежилых зданий», «Деятельность автомобильного грузового транспорта» и др. Единственным учредителем и директором компании является Арам Аветисян. Он же является учредителем ООО «СМК-4» (г. Москва). Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании в 2022 году составила 62,2 млн рублей (в 2021 году — 6,1 млн рублей), чистая прибыль — 17 млн рублей (в 2021 году — 1 млн рублей). Компания кодписала 16 контрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c МБУ «УРСИИ» (г. Соликамск, Пермский край).

Ранее редакция сообщала, что в центральной части города появился новый экопарк.