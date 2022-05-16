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Жительницы Новосибирска копят на пенсию активнее, чем новосибирцы

  • 16/05/2022, 16:17
Женщины делают накопления на будущее чаще, чем мужчины, выяснил СберНПФ, проведя анализ продаж своих пенсионных продуктов за последние 12 месяцев.

новости бизнесаАнализ данных приурочили к Международному дню семьи. В Новосибирске у женщин эта сумма составила 46 млн. рублей, в то время как у мужчин – в 1,7 раза меньше.

Анализ договоров индивидуальных пенсионных планов (ИПП), заключённых за последний год, показал, что жительницы Новосибирска активнее заботятся о своей будущей пенсии: доля заключённых дамами договоров за последний год составила 70% в общем объёме продаж ИПП. Один из самых высоких показателей по стране.

За год жительницы Новосибирска смогли накопить на пенсию 46 млн. рублей, в то время как новосибирцы — 27 млн. рублей.

Большинство россиян, формирующих накопления на пенсию, откладывают деньги ежемесячно, и от пола это не зависит: так поступают 77% женщин и 78% мужчин. Основным инструментом подключения и пополнения счёта для всех является мобильное приложение СберБанк Онлайн. Средняя сумма пополнения ИПП для мужчин составляет 4 тыс. рублей, для женщин — 3 тыс. рублей.

Жительницы Новосибирска также опережают кавалеров по размеру единовременных взносов. Самая крупная за прошедший год сумма пополнения в Новосибирске —  3,9 млн. рублей — принадлежит женщине. Мужской рекорд составил 1,5 млн. рублей.

В корпоративных пенсионных программах (КПП), где работники копят деньги на пенсию совместно с работодателем, дамы откладывают средства практически в равной доле с мужчинами. Доля, заключённых женщинами новых договоров КПП, за минувший год составила 50,4% в общем объёме продаж. Однако здесь по размеру взносов лидируют мужчины: средняя сумма пополнения корпоративного счёта для них составила 6 тыс. рублей против 2,7 тыс. рублей у женщин.

Заключить договор корпоративной пенсионной программы со СберНПФ  компания  может, оставив заявку на сайте фонда,  в разделе «Корпоративным клиентам».

Подключить же индивидуальный пенсионный план клиенты фонда могут не только на сайте СберНПФ в разделе «Индивидуальный пенсионный план», но и в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».

Екатерина Устинова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Обеспечить себе достойную жизнь на пенсии не так сложно как кажется, если начать заниматься этим с молодости. Вы можете подключить ИПП или, если в вашей компании уже работает корпоративная пенсионная программа, то воспользоваться ею. Главное – регулярно откладывать, и тогда намеченная цель будет достигнута. Копить на пенсию с помощью инструментов Сбера можно комфортными платежами и в произвольном режиме».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Сбер Пенсия


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