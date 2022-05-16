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Ольга Свечникова назначена директором по маркетингу Tele2

  • 16/05/2022, 16:30
Российский оператор мобильной связи сообщает о назначении Ольги Свечниковой директором по маркетингу Tele2.

новости бизнесаВ этой должности Ольга сфокусируется на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегии Tele2, чтобы сохранить лидерство компании как трендсеттера отрасли и самого быстрорастущего оператора.

В роли директора по маркетингу Ольга Свечникова сосредоточится на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий Tele2 в поддержку «Других правил». При этом работу в Tele2 Ольга будет совмещать с деятельностью в должности вице-президента по маркетингу в «Ростелекоме». Помимо маркетинговой стратегии, она займется укреплением позиций бренда крупнейшего национального провайдера и продвижением новых цифровых продуктов «Ростелекома».

Ольга обладает более чем 25-летним опытом работы в маркетинге и категорийном менеджменте в ведущих FMCG-компаниях. До прихода в Tele2 она возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором DDB – одного из сетевых агентств. Ранее Ольга занимала руководящие позиции в компаниях PepsiCo, Oriflame, «Вимм-Билль-Данн», Coca-Cola и Procter & Gamble.

Инна Походня, занимавшая пост директора по маркетингу Tele2 с 2015 года, покинула компанию.

Андрей Патока, генеральный директор Tele2:

«Я приветствую Ольгу в нашей команде. Мы построили клиентоцентричную компанию – во всех коммуникациях и бизнес-решениях Tele2 прежде всего ориентируется на потребностях своих пользователей. Уверен, что обширный опыт и экспертиза Ольги, глубокое понимание клиента помогут сохранить и укрепить позиционирование Tele2 как лидера и трендсеттера российского телеком-рынка».

Фото предоставлено пресс-службой Tele2 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сотовый оператор Tele2


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