В МВД описали портрет среднестатистического нетрезвого водителя

Чаще всего участниками ДТП в пьяном виде становятся мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, у которых уже были штрафы за нарушение правил дорожного движения, передает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Большинство водителей с признаками опьянения, попавшие в ДТП, ранее уже привлекались к административной ответственности. Почти 50% водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работают. 83% таких аварий чаще всего совершаются на легковых автомобилях, 13% приходятся на мотоциклы, 4% — на остальные категории транспорта.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в прошлом году в абсолютном большинстве (11 616) ДТП с участием водителей с признаками опьянения они находились в состоянии алкогольного опьянения, меньшее количество приходится на находившихся в наркотическом опьянении (1 199) или тех, кто отказался от освидетельствования (2 952). В ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения погибли 3 445 человек. Всего в 2021 году с участием водителей в состоянии опьянения или с его признаками произошло каждое восьмое ДТП (11,8%, или 15 719), в данных происшествиях погибли 3 866 и ранены 20 796 человек.