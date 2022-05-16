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В МВД описали портрет среднестатистического нетрезвого водителя

  • 16/05/2022, 15:43
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В МВД описали портрет среднестатистического нетрезвого водителя
В качестве основы в ведомстве использовали данные о нетрезвых участниках ДТП.

Чаще всего участниками ДТП в пьяном виде становятся мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, у которых уже были штрафы за нарушение правил дорожного движения, передает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Большинство водителей с признаками опьянения, попавшие в ДТП, ранее уже привлекались к административной ответственности. Почти 50% водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работают. 83% таких аварий чаще всего совершаются на легковых автомобилях, 13% приходятся на мотоциклы, 4% — на остальные категории транспорта.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в прошлом году в абсолютном большинстве (11 616) ДТП с участием водителей с признаками опьянения они находились в состоянии алкогольного опьянения, меньшее количество приходится на находившихся в наркотическом опьянении (1 199) или тех, кто отказался от освидетельствования (2 952). В ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения погибли 3 445 человек. Всего в 2021 году с участием водителей в состоянии опьянения или с его признаками произошло каждое восьмое ДТП (11,8%, или 15 719), в данных происшествиях погибли 3 866 и ранены 20 796 человек.

Фото: pixabay.com — TrinidadPhotoshopMan

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : пьяный водитель МВД России ДТП


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