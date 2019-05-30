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Жителям Академгородка расскажут, как купить идеальную квартиру

  • 30/05/2019, 13:24
8 июня в ТРК «Эдем» пройдет масштабное мероприятие «Квартира на вырост!»

Жителям Академгородка расскажут, как купить идеальную квартируКакой самый простой способ купить квартиру? Вы проводите вечера на сайтах с недвижимостью? Спрашиваете у знакомых и читаете форумы? А что, если можно узнать ответы на все свои вопросы в одном месте и у надежных экспертов рынка?

Приходите 8 июня в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4) с 11 до 18 на мероприятие «Квартира на вырост!». Вас ждут:

— масштабный лекторий с ответами на любые вопросы о покупке квартиры, ипотеке и материнском капитале;

— скидки и акции от банков и застройщиков Академгородка и окрестностей;

— шахматный мастер-класс для детей и взрослых;

— гигантские напольные шахматы;

— приятные бонусы от наших партнеров;

— VR-погружение* (VR — виртуальная реальность) и розыгрыш квадратных метров.*

Попасть на лекторий очень просто! Достаточно выбрать понравившуюся тему. Запишитесь, чтобы не пропустить:

13:00 — Новостройки: почему пора переезжать в новое жилье?

15:00 — Ипотека: 7 секретных способов выбрать лучшую ипотечную программу

17:00 — Покупка: как выбрать правильную квартиру для жизни

Участники мероприятия:

  • ПАО Сбербанк
  • Банк ВТБ (ПАО)
  • Банк «Левобережный» (ПАО)
  • «Газпромбанк» (Акционерное общество)
  • АО «Райффайзенбанк»
  • ООО «АКД» — застройщик жилого комплекса «Спектр»
  • АО «Академпарк» — застройщик коттеджного поселка «Горки Академпарка»
  • ООО «Девелопмент 54» — застройщик «VIVANOVA»
  • ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест»
  • ООО «Зеленый дом» — застройщик коттеджных поселков «Березки»

Встречаемся 8 июня (суббота) в ТРК «Эдем» (Кутателадзе, 4/4). Больше информации и запись на лектории на сайте мероприятия «Квартира на вырост!»

Возраст 16+

*Ознакомиться с правилами проведения — на сайте

 Фото предоставлено компанией «Больше чем»

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