Жителям Академгородка расскажут, как купить идеальную квартиру

Какой самый простой способ купить квартиру? Вы проводите вечера на сайтах с недвижимостью? Спрашиваете у знакомых и читаете форумы? А что, если можно узнать ответы на все свои вопросы в одном месте и у надежных экспертов рынка?

Приходите 8 июня в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4) с 11 до 18 на мероприятие «Квартира на вырост!». Вас ждут:

— масштабный лекторий с ответами на любые вопросы о покупке квартиры, ипотеке и материнском капитале;

— скидки и акции от банков и застройщиков Академгородка и окрестностей;

— шахматный мастер-класс для детей и взрослых;

— гигантские напольные шахматы;

— приятные бонусы от наших партнеров;

— VR-погружение* (VR — виртуальная реальность) и розыгрыш квадратных метров.*

Попасть на лекторий очень просто! Достаточно выбрать понравившуюся тему. Запишитесь, чтобы не пропустить:

13:00 — Новостройки: почему пора переезжать в новое жилье?

15:00 — Ипотека: 7 секретных способов выбрать лучшую ипотечную программу

17:00 — Покупка: как выбрать правильную квартиру для жизни

Участники мероприятия:

ПАО Сбербанк

Банк ВТБ (ПАО)

Банк «Левобережный» (ПАО)

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

АО «Райффайзенбанк»

ООО «АКД» — застройщик жилого комплекса «Спектр»

АО «Академпарк» — застройщик коттеджного поселка «Горки Академпарка»

ООО «Девелопмент 54» — застройщик «VIVANOVA»

ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест»

ООО «Зеленый дом» — застройщик коттеджных поселков «Березки»

Встречаемся 8 июня (суббота) в ТРК «Эдем» (Кутателадзе, 4/4). Больше информации и запись на лектории — на сайте мероприятия «Квартира на вырост!»

Возраст 16+

*Ознакомиться с правилами проведения — на сайте

Фото предоставлено компанией «Больше чем»