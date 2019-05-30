Жителям Академгородка расскажут, как купить идеальную квартиру

Какой самый простой способ купить квартиру? Вы проводите вечера на сайтах с недвижимостью? Спрашиваете у знакомых и читаете форумы? А что, если можно узнать ответы на все свои вопросы в одном месте и у надежных экспертов рынка?
Приходите 8 июня в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4) с 11 до 18 на мероприятие «Квартира на вырост!». Вас ждут:
— масштабный лекторий с ответами на любые вопросы о покупке квартиры, ипотеке и материнском капитале;
— скидки и акции от банков и застройщиков Академгородка и окрестностей;
— шахматный мастер-класс для детей и взрослых;
— гигантские напольные шахматы;
— приятные бонусы от наших партнеров;
— VR-погружение* (VR — виртуальная реальность) и розыгрыш квадратных метров.*
Попасть на лекторий очень просто! Достаточно выбрать понравившуюся тему. Запишитесь, чтобы не пропустить:
13:00 — Новостройки: почему пора переезжать в новое жилье?
15:00 — Ипотека: 7 секретных способов выбрать лучшую ипотечную программу
17:00 — Покупка: как выбрать правильную квартиру для жизни
Участники мероприятия:
Встречаемся 8 июня (суббота) в ТРК «Эдем» (Кутателадзе, 4/4). Больше информации и запись на лектории — на сайте мероприятия «Квартира на вырост!»
Возраст 16+
*Ознакомиться с правилами проведения — на сайте
Фото предоставлено компанией «Больше чем»
Популярное с сайта