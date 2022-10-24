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Жителям Иркутска пообещали выплаты и жилье, вместо разрушенного из-за крушения самолета дома

  • 24/10/2022, 11:52
Крушение самолета в Иркутске
Размер компенсации от региона составит 100 тыс. рублей.

Власти Иркутской области рассмотрят вопрос предоставления маневренного фонда и выплат по утрате имущества после падения самолета в Иркутске, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Телеграмм-канале.

— Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим, — сообщил Кобзев в своем телеграмм-канале.

Позже он проинформировал, что временное размещение предложено жителям дома, поврежденного при падении самолета в Иркутске, им будет предоставлена компенсация.

— Переулок 2-ой Советский, 4, — точный адрес пострадавшего от падения самолета дома. В нем живут пять человек. Слава богу, что в момент трагедии их не было дома. На данный момент предложено временное размещение. Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства, — написал Кобзев в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что вопрос выплаты компенсации находится под контролем областного Минсоцразвития.

Глава региона уточнил журналистам, что размер компенсации составит 100 тыс. рублей.

— По областному закону у нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тыс. рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат. Ну, а дальше будем работать индивидуально, — добавил Кобзев.

По его данным, проживавшие в поврежденном при падении самолета доме решили сейчас разместиться у родственников.

— Первый, наверное, период — один-два дня, изъявили желание, что будут находиться у родственников. А, дальше мы рассмотрим форму проживания, согласуем вместе с ними, — сказал Кобзев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших пилотов.

Крушение самолета Су-30 произошло в воскресенье в частном секторе Иркутска, оба летчика погибли. На месте падения произошел пожар на 200 кв. м. Он уже ликвидирован.

По факту крушения СКР возбудил уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Су-30 — многоцелевой истребитель поколения «4+», разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

Фото с телеграмм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Иркутск

Теги : Крушение самолета в Иркутске


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