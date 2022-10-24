Мобилизованным предпринимателям дадут отсрочку по коммуналке и аренде

— Когда предприниматель уходить по мобилизации на спецоперацию, чтобы предприятие в его отсутствие не пропало, есть возможность давать ему отсрочку по аренде платежей и коммуналке. На уровне региона и муниципалитетов такие решения вскоре будут приняты, — сообщил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Начальник контрольного управления Новосибирской области Светлана Шарпф пояснила, что на уровне правительства РФ принято распоряжение № 3046-Ф согласно которому мобилизованным можно предоставлять отсрочку по аренде имущества и земельных участков, а также по коммунальным платежам на весь период мобилизации.

— Кроме того, принято постановление правительства РФ, которым предусмотрено, что ИП, которые не смогут исполнять государственные и муниципальные контракты в связи с мобилизацией сотрудников, будет проводиться списание неустойки. Они также не будет включаться в реестр недобросовестных поставщиков, — добавила она.

На региональном уровне правительство уже приняло решение №490-п, предусматривающее возможность изменения существенных условий контрактов. Губернатор поручил принять аналогичные документы в муниципалитетах, чтобы эта мера поддержки была доступна предпринимателям на муниципальном уровне.

Напомним, правительство РФ утвердило план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации на минувшей неделе. В нем, в частности, предусмотрена возможность изменения существенных условий контрактов для обеспечения федеральных нужд. Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года. Предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной мобилизации предоставляется отсрочка по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества.

Ранее редакция рассказывала, что первый эшелон с мобилизованными отправился из Новосибирска в пятницу 21 октября.