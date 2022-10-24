Быстрый интернет «Ростелекома» для бизнеса Сибири по специальным ценам

При подключении до конца года выход в Сеть со скоростью до 100 Мбит/с обойдется предпринимателям в 2 500 рублей в месяц на весь срок действия договора. Предложение действует для новых абонентов компании.

«С интернетом “Ростелекома” бизнесу становится гораздо проще. В частности, появляется возможность быстро передавать большой объем информации и одновременно без сбоев работать с облачными сервисами и базами данных. Это в том числе актуально для онлайн-магазинов, служб доставки и других компаний в сфере обслуживания, где особенно ценится скорость ответа и четкий прием заказов», — уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Интернет для бизнес-клиентов предоставляется по стандартам SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса), провайдер гарантирует стабильное качество предоставляемых услуг, защиту от перегрузок и DDoS‑атак. В стоимость подключения входит выезд инсталлятора, организация оптоволоконной абонентской линии до 100 метров внутри помещения и настройка оборудования. В случае необходимости изменения скоростных параметров канала специалисты помогут подобрать оптимальный тарифный план, исходя из требований клиента и технической возможности.

Узнать подробнее о сервисе и подать онлайн-заявку на подключение услуги можно на сайте «Ростелекома».

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком»