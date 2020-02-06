«Ростелеком» подключил 194 сибирских вышки РТРС к интернету

«Ростелеком» по итогам 2019 года обеспечил высокоскоростным интернетом 194 объекта Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), расположенных на территории Сибири. Больше всего вышек — 82 — подключено в Алтайском крае и Республике Алтай, в Республике Бурятия и Забайкалье — 31, в Омской области таких точек насчитывается 24, в Иркутской области — 20, в Красноярском крае и Республике Хакасия — 19, в Томской области завершены работы на 7 объектах, в Кузбассе — на 6, в Новосибирской области — на 5 вышках Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— В будущем объекты РТРС, которые представляют собой вышки с ретрансляторами, будут во многих сибирских регионах использоваться не только для передачи теле- и радиосигнала, но и как базовые станции. Это позволит подключать к интернету социально значимые объекты по национальной программе “Цифровая экономика” — это в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии и пожарные части», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Для выполнения работ компания проложила в Сибири 1 737 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Больше всего нового оптоволокна в рамках проекта появилось в Алтайском крае и Республике Алтай — там магистральная сеть приросла сразу на 692 и 196 километров соответственно, а также в Красноярском крае и Республике Хакасия, где оператор в общей сложности проложил 416 километров ВОЛС.В Иркутской области за прошлый год было построено 94 километра линий связи, в Омской области — 113, в Республике Бурятия и Забайкалье — 186.В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях для объектов РТРС проложили 38 километров оптоволокна.

В 2020 году работы продолжатся. Ожидается, что по итогам всего проекта к 2023 году высокоскоростной интернет появится на 1 451 сибирском объекте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» обеспечивает доставку теле- и радиосигнала в любую точку России. Выполнение этой задачи достигается присутствием РТРС на всей территории страны и единым управлением сетью телерадиовещания. В 2019 году Россия завершила переход на цифровое эфирное телевидение, на данный момент сеть состоит из более чем пяти тысяч передающих станций, каждая из которых транслирует 20 бесплатных цифровых телеканалов.

Фото предоставлено пресс-службой компании