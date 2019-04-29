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Животноводам не хватает господдержки

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило от 96 до 102%, в КФХ — от 107,5 до 116%.
  • 29/04/2019, 12:42
Автор: Евгения Серёгина
Животноводам не хватает господдержки
Отрасль «подкашивает» увеличение налоговой нагрузки.

— В середине апреля губернатор подписал распоряжение о доведении до аграриев области средств господдержки в размере 1,5 млрд рублей. В настоящее время 922 млн уже доведены. Из них 267 млн  несвязанная погектарная поддержка, 217 млн  на повышение продуктивности отрасли молочного животноводства,  сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, выступая в рамках правительственного часа на апрельской сессии регионального парламента.

Ряд депутатов заявил, что мер господдержки для сельхозпредприятий, занимающихся животноводством, сегодня недостаточно. По словам председателя комитета по аграрной политике Олега Подоймы, отрасль «подкашивает» увеличение налоговой нагрузки, в связи с этим необходимо вырабатывать меры, мотивирующие товаропроизводителей.

 Снижается поддержка на литр молока,  говорит председатель комитета.  Принято федеральное решение об увеличении налоговой нагрузки на отрасль. Мы поэтому работаем в тесном контакте с министерством финансов, проговариваем доходы от изменения в законодательстве. По прошлому году мы поддержали отрасль, какая-то положительная инерция есть.

О финансовых трудностях, с которыми сталкиваются региональные животноводы, напомнил и депутат, гендиректор ООО «Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков, предложивший вернуться к ранее использовавшейся форме поддержки.

— Это, в первую очередь, социально-инженерное обустройство села. Мучаются ведущие наши предприятия: «Кубанское» в Каргатском районе, «Большеникольское» в Чистоозерном, «Новомайское» в Краснозерском. Они  не могут осилить строительство подъездов к животноводческим комплексам. Вы же изменили условия софинансирования, с 15 до 50% переложив на сельских производителей. Нужно вернуться к старой системе. Нужда в этом есть, — говорит Барсуков. — Если взять дороги, которые минсельхоз согласовывает вместе с минтрансом, то в 2016 году на них выделялось 360 млн рублей, сейчас — менее 140 млн. Одна из причин это отсутствие проектно-сметной документации. Причем минсельхоз строит и согласовывает дороги к объектам сельхозназначения, животноводческим фермам. Хотел бы обратить внимание на эту форму поддержки аграриев и вернуться к этому вопросу.

По мнению представителя аграрного комитета, директора ЗАО «Лепокуровское» Михаила Вересового, недостаточно оперативно решается вопрос технического переоснащения предприятий животноводства.

— Когда будет подписан список по приобретению техники, которая дает дополнительное энергоперевооружение, в животноводстве? — поинтересовался он у министра.  Разговор ведется с прошлого года. Директора предприятий постоянно спрашивают. На комитете была озвучена дата — 25 апреля. Многие хотят приобрести технику, деньги экономят, а сроки все время отодвигаются.

Как пояснил Евгений Лещенко, проект документа сейчас находится на подписании у заместителя председателя правительства. Сразу же после подписания он будет представлен и депутатам, и руководителям сельхозпредприятий.

По информации минсельхоза Новосибирской области, по итогам 2018 года производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило: молока — 725,0 тысяч тонн (102,1% к уровню 2017 года), мяса скота и птицы — 242,5 тысячи тонн (102% к уровню 2017 года), яиц — 1179,2 млн штук (96,3% к уровню 2017 года).

При этом производство мяса скота и птицы в КФХ региона в 2018 году составило 5,4 тысячи тонн в живом весе, это на 11% больше, чем в предыдущем. Фермерские хозяйства произвели 1,5 млн штук яиц. На 7,5% увеличился и валовой надой молока — до 23,1 тысячи тонн. В 2018 году только малым формам хозяйствования была перечислена господдержка в сумме 751 млн рублей — это 16% от всего объема господдержки сельхозпроизводителей региона, и эти суммы ежегодно увеличиваются. На повышение эффективности молочного производства в текущем году запланировано 261,9 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Skitterphoto

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