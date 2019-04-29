Кто сможет претендовать на инвестиционный налоговый вычет?

Изменения, упрощающие условия получения предпринимателями инвестиционного вычета, будут внесены после принятия законопроекта в первом чтении. Об этом до сессии во время пресс-подхода сообщила зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко

— Данные изменения применять надо, — говорит депутат. — Будем их дорабатывать с учетом поправок. Есть ряд предложений от предпринимательских сообществ. Они предлагают ослабить ограничения, предложенные законопроектом. Пока льготой могут пользоваться только предприятия, включенные в реестр инвестпроектов. Второе —предприятия могут пользоваться льготой только на протяжении одного налогового периода. И третье — нам федеральный законодатель позволяет уменьшить ставку до 5%, а законопроектом предусматривается ставка в 10%. Мы будем взвешенно рассматривать эти предложения.

Закон будет действовать до 2027 года. Объем выпадающих доходов бюджета при введении этой льготы, Ольга Молчанова на сессии не озвучила.

Председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов полностью поддерживает формат инвестиционного вычета.

— Льгота по налогу на прибыль актуальна в том случае, когда появляется прибыль, а это происходит не скоро и не всегда, — констатирует собеседник InfoPro54. — Круг получателей должен быть максимальным: чем больше предприятий, готовых к инвестициям в основной капитал, воспользуются инвестиционным вычетом, тем больше выиграет экономика региона, ведь, как правило, инвестиционные вложения влекут за собой рост производительности труда и новые продуктовые линейки с добавленной стоимостью.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков соглашается, что всегда имеет смысл думать о расширении круга получателей подобной налоговой инновации.

— Однако, на мой взгляд, сейчас нужно посмотреть на то, как это после принятия областного закона начнет работать. Осторожность здесь не излишняя — мы помним, как областные льготы и субсидии целым рядом предприятий использовались неадекватно, народные деньги были просто промотаны. Поэтому повторю: будем смотреть, — говорит эксперт.

Фото: Юлия Данилова