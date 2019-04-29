 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Кто сможет претендовать на инвестиционный налоговый вычет?

При применении этой льготы, предприниматель может снизить ставку налога на прибыль до 10%.
  • 29/04/2019, 12:47
Автор: Евгения Серёгина
Кто сможет претендовать на инвестиционный налоговый вычет?
«Предпринимательские сообщества предлагают расширить список получателей льготы и увеличить вычет.»

Заксобрание Новосибирской области в первом чтении приняло изменения в закон о налогах и налогообложении отдельных категорий граждан. К данным категориям относятся предприниматели, которые могут претендовать на новую налоговую льготу — инвестиционный налоговый вычет. Об этом в своем докладе сообщила министр экономического развития региона Ольга Молчанова. По словам министра, вычет предоставляется в виде уменьшения ставки налога на прибыль. Если в региональный бюджет в настоящее время поступает 17% от ставки, то при применении инвестиционного налогового вычета ставка налога может быть снижена до 10%. 7% налогоплательщик может оставлять, чтобы покрывать инвестиционные расходы текущего периода.

Однако вычет смогут использовать только те предприниматели, которые не пользуются какими-то иными налоговыми льготами. Министр обозначила категории налогоплательщиков, не имеющих право претендовать на вычет.

 Если это резидент ТОСЭР (Территории опережающего соцэкономразвития. — Ред.) или других особых экономических зон, если он пользуется специальным инвестиционным контрактом, то две меры поддержки он, безусловно, использовать не может,  говорит министр.    Налогоплательщик должен быть зарегистрирован в реестре минэкономразвития. После внесения в реестр он может осуществлять расчет вычета. Ряд регионов уже принял это законодательство. К нам поступило предложение от организаций предпринимателей: ввести такую меру на территории Новосибирской области. Мы обсудили эти документы на правительстве, а также на специально созданной при бюджетном комитете рабочей группе. Было принято положительное решение.

Изменения, упрощающие условия получения предпринимателями инвестиционного вычета, будут внесены после принятия законопроекта в первом чтении. Об этом до сессии во время пресс-подхода сообщила зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко

— Данные изменения применять надо,  говорит депутат.  Будем их дорабатывать с учетом поправок. Есть ряд предложений от предпринимательских сообществ. Они предлагают ослабить ограничения, предложенные законопроектом. Пока льготой могут пользоваться только предприятия, включенные в реестр инвестпроектов. Второе —предприятия могут пользоваться льготой только на протяжении одного налогового периода. И третье  нам федеральный законодатель позволяет уменьшить ставку до 5%, а законопроектом предусматривается ставка в 10%. Мы будем взвешенно рассматривать эти предложения.

Закон будет действовать до 2027 года. Объем выпадающих доходов бюджета при введении этой льготы, Ольга Молчанова на сессии не озвучила.

Председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов полностью поддерживает формат инвестиционного вычета.

— Льгота по налогу на прибыль актуальна в том случае, когда появляется прибыль, а это происходит не скоро и не всегда, — констатирует собеседник InfoPro54. — Круг получателей должен быть максимальным: чем больше предприятий, готовых к инвестициям в основной капитал, воспользуются инвестиционным вычетом, тем больше выиграет экономика региона, ведь, как правило, инвестиционные вложения влекут за собой рост производительности труда и новые продуктовые линейки с добавленной стоимостью.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков соглашается, что всегда имеет смысл думать о расширении круга получателей подобной налоговой инновации.

— Однако, на мой взгляд, сейчас нужно посмотреть на то, как это после принятия областного закона начнет работать. Осторожность здесь не излишняя — мы помним, как областные льготы и субсидии целым рядом предприятий использовались неадекватно, народные деньги были просто промотаны. Поэтому повторю: будем смотреть, — говорит эксперт.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

29/04/2019, 14:30
Самое частое проявление заботы у опрошенных — своевременная выплата зарплаты.
Весенние палы в селах области приводят к ЧС

Весенние палы в селах области приводят к ЧС

29/04/2019, 13:47
По факту происшествия в Курундусе возбуждены административные и уголовные дела.
«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

29/04/2019, 13:38
Первые продажи прибора планируются уже осенью нынешнего года.

Актуальный разговор

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Новые тренды рынка: смена поколений и акцент на рискпрофиль

Все материалы
Новости

«Сибирскому антрациту» предъявили перегруз

29/04/2019, 18:08

Почти 100 чиновников региона наказаны по итогам декларационной кампании 2018 года

29/04/2019, 18:05

Kantar: Каждая пятая пачка сигарет в Новосибирске — контрафакт

29/04/2019, 16:34

Новосибирская область замыкает пятерку лидеров по объемам реализации молока в России

29/04/2019, 16:29

Семь молодых ученых Новосибирска получили грантовую поддержку мэрии

29/04/2019, 15:42

Новосибирцы оценили заботу о них работодателем в 2,51 балла

29/04/2019, 14:30

Весенние палы в селах области приводят к ЧС

29/04/2019, 13:47

«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

29/04/2019, 13:38

Животноводам не хватает господдержки

29/04/2019, 12:42

Сибиряки стали чаще получать посылки из-за границы

29/04/2019, 11:54

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска