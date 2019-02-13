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ЖК «Расцветай на Гоголя» аккредитован Раффазейнбанком

  • 13/02/2019, 08:00
Райффайзенбанк аккредитовал первый дом строящегося ЖК «Расцветай на Гоголя».
Строительная площадка ЖК «Расцветай на Гоголя».

Строительная площадка ЖК «Расцветай на Гоголя»

По условиям программы приобрести квартиры можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 10,49% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 15%, (для зарплатных клиентов – от 10%). Кредит выдается на срок до 30 лет.

По проекту ЖК «Расцветай на Гоголя» предусмотрены студии – 1 – 2 – 3 – 4 комнатные квартиры, хайфлеты площадью от 21 до 138 квадратных метров.

ЖК «Расцветай на Гоголя» активно растет вверх: в первом доме ведется устройство опалубки перекрытия и армирование перекрытий восьмого этажа. Во втором доме проводится армирование фундаментной плиты и бетонирование фундаментной плиты подземной парковки.

Проектная декларация на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай»

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