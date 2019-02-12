 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Имущество СО РАН хотят передать в новое федеральное ведомство

Ученые уверены, что это разрушит планы по «целостному и скоординированному развитию территории с высокой концентрацией исследований и разработок».
  • 12/02/2019, 19:12
Автор: Юлия Данилова
Из оперативного управления СО РАН планируют вывести федеральное имущество
Дмитрий Верховод: «Намерение правительства РФ печальное, но вполне прогнозируемое развитие событий».

Как говорится в открытом письме, опубликованном на сайте отделения от имени Совета старейшин СО РАН, ученые крайне обеспокоены намерением правительства РФ в ближайшее время инициировать процесс передачи федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Сибирского отделения РАН, в некоторую новообразуемую ведомственную структуру. Экстренное совещание, на котором обсуждался этот вопрос, прошло в президиуме СО РАН 11 февраля. Ученые считают, что реализации Комплексного плана развития Сибирского отделения РАН, утвержденного распоряжением правительства РФ 1 декабря 2018 года, угрожает перспектива спонтанного, непроработанного, чисто бюрократического решения.

— Часть объектов, находящихся в оперативном управлении СО РАН, имеет прямое отношение к науке и образованию: библиотеки, архивы, музеи, выставочный центр, учебные помещения и т.п. Ряд активов Сибирского отделения, ошибочно именуемых «непрофильными», уже используются или запланированы к использованию для реализации проектов развития в рамках комплексного плана «Академгородок 2.0», в том числе для создания высокотехнологических производств, — говорится в обращении.

Председатель Совета академик Николай Добрецов подчеркивает, что СО РАН показало себя заинтересованным и квалифицированным оператором государственного имущества, управляющего им как единым градо- и отраслеобразующим комплексом. СО РАН делает это в полном соответствии со своим уставом, без нарушений, целесообразно и эффективно. Об этом прямо свидетельствуют результаты последних проверок Счетной палаты и Росимущества.

— В случае передачи имущества в любую структуру, задачей которой не является комплексное развитие Академгородка, оно, безусловно, подвергнется приватизации, а новые владельцы не будут обязаны придерживаться государственных приоритетов и комплексных планов развития научнотехнологической сферы. В такой ситуации станет невозможно обеспечить целостное и скоординированное развитие территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Это создаст угрозу реализации всего проекта «Академгородок 2.0», а следовательно, и личным планам многих ученых — как молодых, так и корифеев, — уверены ученые.

Совет старейшин обратился к президенту РФ с просьбой — взять на личный контроль ситуацию вокруг земельно-имущественного комплекса новосибирского Академгородка, чтобы гарантировать возможность реализации программы его комплексного развития.

Аналогичная просьба содержится и в открытом письме,  опубликованном от Совета научной молодежи СО РАН.

— Реализация этого замысла существенно усложнит создание новых научных, инновационных и инфраструктурных объектов, интегрированных в экосистему новосибирского Академгородка, и приведет к возникновению новых территориальных и имущественных барьеров на территории научного центра. Особую обеспокоенность у молодых ученых Сибири вызывают возникающие при этом риски для развития социальной инфраструктуры, необходимой для закрепления перспективных молодых ученых в Новосибирском научном центре, — говорится в письме.

Его авторы напоминают, что Сибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ, которое должно получить право оперативного управления передаваемым имуществом, в настоящее время уже критически обременено обязательствами по содержанию находящегося в его ведении в Новосибирской области земельно-имущественного комплекса и ограничено в возможностях эффективной эксплуатации элементов этого комплекса. Например, частично законсервированы и ветшают целые здания Институтов бывшего СО РАСХН в поселке Краснообск; а в отдельных зданиях детских садов в Новосибирске по нескольку лет не могут восстановить функционирование бассейнов — как, например, в ДОУ №477. Поэтому передача дополнительных имущественных обязательств Сибирскому территориальному управлению не повысит эффективность управления земельно-имущественным комплексом Новосибирского Академгородка, как это декларируется инициаторами готовящегося распоряжения правительства РФ.

Экс-гендиректор Технопарка Дмитрий Верховод считает, что намерение правительства РФ печальное, но вполне прогнозируемое развитие событий. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

— Печальное потому, что СО РАН лишается предпоследнего ресурса влияния и полностью теряет какую-либо автономию и свободу действий. Мне же особенно досадно. В ноябре 2017 года, практически сразу после принятия 216-ФЗ, я предлагал Валентину Николаевичу Пармону (Председатель СО РАН. — Ред.) программу создания на базе федерального имущественного комплекса СО РАН Инновационного научно-технологического центра. В обосновании подчеркивал, что это позволит не только привлечь инвестиции и вовлечь все эти активы в инновационно-технологическое развитие Академгородка, но и сохранить влияние СО РАН на эти процессы. Увы, услышан не был ни руководством СО РАН, ни областными начальниками, — вспоминает Верховод.

Чтобы понять, почему событие прогнозируемое, он предлагает взглянуть на ситуацию с другой, федеральной, стороны. Бюджетное учреждение СО РАН, подчиненное РАН, владеет огромным имущественным комплексом, не имеющим в настоящее время никакого отношение к его уставной деятельности, — магазины и торговые центры, складские комплексы, общежития и детские сады.

— Практически все имущество сдается в аренду, все доходы от аренды, а это около 400 млн рублей, расходует само СО РАН, которое, как я недавно с удивлением узнал, потеряло статус учреждения науки. В этой ситуации, Миннауки говорит: «А давайте передадим все это непрофильное имущество нашему учреждению и все доходы от аренды направим на нужды Институтов СО РАН, то есть на нужды научных учрежденийм», — рассуждает Дмитрий Верховод. — Я надеюсь, что руководству СО РАН удастся отбить эту атаку. Но она будет не последней, если не появится программа развития, в которой СО РАН будет иннициатором и будет обосновано сохранения имущественного комплекса за ним. Это я про 216-ФЗ.

Фото пресс-службы правительства

Популярное с сайта

Программная платформа РАР поможет определить экологичность и энергоэффективность предприятий

Программная платформа РАР поможет определить экологичность и энергоэффективность предприятий

13/02/2019, 15:31
К программе уже подключена одна котельная в городе Рубцовске Алтайского края.
Новосибирцы в шорт-листе Национальной премии «Серебряный Лучник»

Новосибирцы в шорт-листе Национальной премии «Серебряный Лучник»

13/02/2019, 15:27
Победитель премии определится 21 февраля в Москве.
На Плющихинский жилмассив по концессии пустят трамвай

Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

13/02/2019, 14:43
В рамках концессии компания планирует построить трамвайные пути, провести реконструкцию депо и купить современные вагоны.

Актуальный разговор

В Израиле прогнозируют рост турпотока из регионов России

Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

Все материалы
Новости

Отмену налога на ТКО необходимо ускорить

13/02/2019, 18:28

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво будет выполнен из стекла

13/02/2019, 17:47

Новосибирские компании вошли в рейтинг «ТехУспех-2018»

13/02/2019, 17:07

В 2018 году в инфраструктуру Новосибирского региона ЗСЖД инвестировано более 7 млрд рублей

13/02/2019, 16:02

К концу 2018 года на каждые 100 км теплосетей Новосибирска приходилось 110 дефектов

13/02/2019, 15:36

Программная платформа РАР поможет определить экологичность и энергоэффективность предприятий

13/02/2019, 15:31

Новосибирцы в шорт-листе Национальной премии «Серебряный Лучник»

13/02/2019, 15:27

Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

13/02/2019, 14:43

Транссибирский Арт-Фестиваль представит новосибирским зрителям мировые премьеры

13/02/2019, 13:42

Как ликвидировать административные барьеры в сфере природопользования

13/02/2019, 13:36

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×