Имущество СО РАН хотят передать в новое федеральное ведомство

Как говорится в открытом письме, опубликованном на сайте отделения от имени Совета старейшин СО РАН, ученые крайне обеспокоены намерением правительства РФ в ближайшее время инициировать процесс передачи федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Сибирского отделения РАН, в некоторую новообразуемую ведомственную структуру. Экстренное совещание, на котором обсуждался этот вопрос, прошло в президиуме СО РАН 11 февраля. Ученые считают, что реализации Комплексного плана развития Сибирского отделения РАН, утвержденного распоряжением правительства РФ 1 декабря 2018 года, угрожает перспектива спонтанного, непроработанного, чисто бюрократического решения.

— Часть объектов, находящихся в оперативном управлении СО РАН, имеет прямое отношение к науке и образованию: библиотеки, архивы, музеи, выставочный центр, учебные помещения и т.п. Ряд активов Сибирского отделения, ошибочно именуемых «непрофильными», уже используются или запланированы к использованию для реализации проектов развития в рамках комплексного плана «Академгородок 2.0», в том числе для создания высокотехнологических производств, — говорится в обращении.

Председатель Совета академик Николай Добрецов подчеркивает, что СО РАН показало себя заинтересованным и квалифицированным оператором государственного имущества, управляющего им как единым градо- и отраслеобразующим комплексом. СО РАН делает это в полном соответствии со своим уставом, без нарушений, целесообразно и эффективно. Об этом прямо свидетельствуют результаты последних проверок Счетной палаты и Росимущества.

— В случае передачи имущества в любую структуру, задачей которой не является комплексное развитие Академгородка, оно, безусловно, подвергнется приватизации, а новые владельцы не будут обязаны придерживаться государственных приоритетов и комплексных планов развития научнотехнологической сферы. В такой ситуации станет невозможно обеспечить целостное и скоординированное развитие территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Это создаст угрозу реализации всего проекта «Академгородок 2.0», а следовательно, и личным планам многих ученых — как молодых, так и корифеев, — уверены ученые.

Совет старейшин обратился к президенту РФ с просьбой — взять на личный контроль ситуацию вокруг земельно-имущественного комплекса новосибирского Академгородка, чтобы гарантировать возможность реализации программы его комплексного развития.

Аналогичная просьба содержится и в открытом письме, опубликованном от Совета научной молодежи СО РАН.

— Реализация этого замысла существенно усложнит создание новых научных, инновационных и инфраструктурных объектов, интегрированных в экосистему новосибирского Академгородка, и приведет к возникновению новых территориальных и имущественных барьеров на территории научного центра. Особую обеспокоенность у молодых ученых Сибири вызывают возникающие при этом риски для развития социальной инфраструктуры, необходимой для закрепления перспективных молодых ученых в Новосибирском научном центре, — говорится в письме.

Его авторы напоминают, что Сибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ, которое должно получить право оперативного управления передаваемым имуществом, в настоящее время уже критически обременено обязательствами по содержанию находящегося в его ведении в Новосибирской области земельно-имущественного комплекса и ограничено в возможностях эффективной эксплуатации элементов этого комплекса. Например, частично законсервированы и ветшают целые здания Институтов бывшего СО РАСХН в поселке Краснообск; а в отдельных зданиях детских садов в Новосибирске по нескольку лет не могут восстановить функционирование бассейнов — как, например, в ДОУ №477. Поэтому передача дополнительных имущественных обязательств Сибирскому территориальному управлению не повысит эффективность управления земельно-имущественным комплексом Новосибирского Академгородка, как это декларируется инициаторами готовящегося распоряжения правительства РФ.

Экс-гендиректор Технопарка Дмитрий Верховод считает, что намерение правительства РФ печальное, но вполне прогнозируемое развитие событий. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

— Печальное потому, что СО РАН лишается предпоследнего ресурса влияния и полностью теряет какую-либо автономию и свободу действий. Мне же особенно досадно. В ноябре 2017 года, практически сразу после принятия 216-ФЗ, я предлагал Валентину Николаевичу Пармону (Председатель СО РАН. — Ред.) программу создания на базе федерального имущественного комплекса СО РАН Инновационного научно-технологического центра. В обосновании подчеркивал, что это позволит не только привлечь инвестиции и вовлечь все эти активы в инновационно-технологическое развитие Академгородка, но и сохранить влияние СО РАН на эти процессы. Увы, услышан не был ни руководством СО РАН, ни областными начальниками, — вспоминает Верховод.

Чтобы понять, почему событие прогнозируемое, он предлагает взглянуть на ситуацию с другой, федеральной, стороны. Бюджетное учреждение СО РАН, подчиненное РАН, владеет огромным имущественным комплексом, не имеющим в настоящее время никакого отношение к его уставной деятельности, — магазины и торговые центры, складские комплексы, общежития и детские сады.

— Практически все имущество сдается в аренду, все доходы от аренды, а это около 400 млн рублей, расходует само СО РАН, которое, как я недавно с удивлением узнал, потеряло статус учреждения науки. В этой ситуации, Миннауки говорит: «А давайте передадим все это непрофильное имущество нашему учреждению и все доходы от аренды направим на нужды Институтов СО РАН, то есть на нужды научных учрежденийм», — рассуждает Дмитрий Верховод. — Я надеюсь, что руководству СО РАН удастся отбить эту атаку. Но она будет не последней, если не появится программа развития, в которой СО РАН будет иннициатором и будет обосновано сохранения имущественного комплекса за ним. Это я про 216-ФЗ.

Фото пресс-службы правительства