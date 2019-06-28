ЖК «Расцветай на Гоголя»: максимально функционально

Дом № 3 ЖК «Расцветай на Гоголя» переменной этажности, который состоит из четырех блок-секций: двух по 25 этажей, а также 7-ми и 12-ти этажной секции.

В первой 25-этажной блок-секции дома №3 представлены студии и 1,2,3-комнатные квартиры, площадь которых варьируется от 26-ти до 72-ти кв. м. Покупателям предложена широкая линейка 1-комнатных квартир разных планировочных решений площадью от 34 до 44 кв. м. Двушки по 61 кв. м отличает просторная кухня и квадратные комнаты. А в компактных 3-комнатных квартирах по 70 кв. м функционален каждый квадратный метр. Всего застройщик предлагает будущим новоселам в первой 25-этажной блок-секции дома №3 более 20 эргономичных планировочных решений.

Кроме того, в первой 25-этажной блок-секции дома № 3 ЖК «Расцветай на Гоголя» принципиально отличаются планировки этажей. Атмосферу уединенности и приватности для будущих новосёлов создает тот фактор, что дом №3 расположен обособленно от двух других домов жилого комплекса.

Срок сдачи первой 25-этажной блок-секции дома №3 намечен на 1 кв. 2021 года. На данный момент на стройплощадке ведутся работы по устройству бетонной подготовки фундаментной плиты и монтажу опалубки.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать в офисах продаж и по телефону: +7 (383) 255-88-22

Офисы продаж:

ул. Гоголя, 205

ул. Фрунзе,228, офис №1

гкрасцветай.рф

гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Фото предоставлено пресс-службой компании