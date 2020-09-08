Дороги области становятся опаснее

За восемь месяцев текущего года в УГИБДД по Новосибирской области отмечен значительный рост ДТП (+5,6%) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Так, по данным озвученным начальником ГУ МВД по Новосибирской области Андреем Кульковым, всего с начала года отмечено 1,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 170 человек. При этом, как сообщают в ведомстве рост ДТП, в том числе с трагическими последствиями наблюдается не только на территории областного центра и приближенных к нему районов, где в наибольшей степени сконцентрированы транспортные потоки, но и на территории отдалённых сельских муниципалитетов.
— Рост ДТП отмечается по Новосибирску в Дзержинском (34%), Заельцовском (44%), Кировском (36%), Ленинском (21%), Октябрьском (24%) районах, — приводит данные Кульков. — В области — в Чистоозёрном (40%), Чановском (37,5%), Усть-Таркском (66%), Ордынском (31%), Куйбышевском (26%), Краснозёрском (42%), Коченёвском (23%). Погибли 170 человек. Прирост погибших — в Заельцовском (56%), Калининском (50%), Ленинском (83%) районах. В области — Чулымский (400%), Убинский — 83%, Мошковский (50%), Купинский (66,7%), Краснозёрский (50%), Каргатский (400%), Бердск (100%).
— Эти программы посвящены ремонту дорог, строительству тротуаров, установке дорожных знаков, разработке проектов организации дорожного движения, — заявил начальник областного ГУ МВД. — Обращаюсь к главам районов: вы должны до конца года принять меры по пролонгации государственной программы.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, за минувшую неделю на территории региона зарегистрированы 15 ДТП, погибли 3 человека, 18 получили травмы. С участием детей — 3 ДТП, погибших детей нет. 60,1 тыс. нарушений пресечены сотрудниками ГИБДД. 786 — нарушения ПДД пешеходами, 372 — непредоставление преимущества пешеходам водителями транспортных средств.
Фото: pixabay.com, автор- Larisa-K
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