Дороги области становятся опаснее

За восемь месяцев текущего года в УГИБДД по Новосибирской области отмечен значительный рост ДТП (+5,6%) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Так, по данным озвученным начальником ГУ МВД по Новосибирской области Андреем Кульковым, всего с начала года отмечено 1,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 170 человек. При этом, как сообщают в ведомстве рост ДТП, в том числе с трагическими последствиями наблюдается не только на территории областного центра и приближенных к нему районов, где в наибольшей степени сконцентрированы транспортные потоки, но и на территории отдалённых сельских муниципалитетов.

— Рост ДТП отмечается по Новосибирску в Дзержинском (34%), Заельцовском (44%), Кировском (36%), Ленинском (21%), Октябрьском (24%) районах, — приводит данные Кульков. — В области — в Чистоозёрном (40%), Чановском (37,5%), Усть-Таркском (66%), Ордынском (31%), Куйбышевском (26%), Краснозёрском (42%), Коченёвском (23%). Погибли 170 человек. Прирост погибших — в Заельцовском (56%), Калининском (50%), Ленинском (83%) районах. В области — Чулымский (400%), Убинский — 83%, Мошковский (50%), Купинский (66,7%), Краснозёрский (50%), Каргатский (400%), Бердск (100%).

— Эти программы посвящены ремонту дорог, строительству тротуаров, установке дорожных знаков, разработке проектов организации дорожного движения, — заявил начальник областного ГУ МВД. — Обращаюсь к главам районов: вы должны до конца года принять меры по пролонгации государственной программы.

Пока причины такого роста аварийности в регионе пока ещё неизвестны, их предстоит проанализировать. При этом, как отмечают в ГУ МВД, в текущем году в большинстве районов области как раз заканчивается срок действия специализированных муниципальных программ, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, за минувшую неделю на территории региона зарегистрированы 15 ДТП, погибли 3 человека, 18 получили травмы. С участием детей — 3 ДТП, погибших детей нет. 60,1 тыс. нарушений пресечены сотрудниками ГИБДД. 786 — нарушения ПДД пешеходами, 372 — непредоставление преимущества пешеходам водителями транспортных средств.

Фото: pixabay.com, автор- Larisa-K