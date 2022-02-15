Журналисты Сибири заявили на конкурс «Ростелекома» более ста работ

Партнерами проекта выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

Больше всего заявок на конкурс пока поступило из Новосибирской области, на втором и третьем местах — представители массмедиа из Иркутской области и Республики Бурятия. Автором юбилейной работы от Сибири стала журналистка информагентства «Телеинформ» из Иркутска Алена Кашпарова. В своем материале она рассказала о том, почему майнинг так бурно развивается в Приангарье и нужно ли его бояться.

«Тема майнинга, криптовалют, блокчейна стала одной из самых злободневных в новостной повестке, причем как в федеральной, так и в региональной. Иркутская область признана «столицей» российского майнинга по разным причинам, потому эту историю так интересно рассматривать. Для многих это явление кажется странным и страшным, но это тот случай, когда можно говорить о том, что будущее уже наступило. Новые цифровые технологии, которые, казалось бы, относятся к сфере научной фантастики, стали частью повседневной жизни большого числа людей. Вот почему их не нужно бояться, нужно к ним адаптироваться и не упустить возможностей, открывающихся вместе с ними», — рассказала Алена Кашпарова.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 11-й раз. Заявки принимаются в основные номинации («Печатные СМИ», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа») и специальные («Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома»).

«Мир стремительно меняется, и в этом потоке важно понять и осознать эти перемены. Конкурс как раз и дает возможность журналистам не только продемонстрировать профессиональный уровень, но и понять, как далеко мы шагнули от себя прежних и зачем нам все это», — отметила член жюри конкурса Елена Агамян, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса.