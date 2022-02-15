Штраф за незаконные заправки в Новосибирске планируют увеличить в 8 раз

— В Новосибирске в последнее время получила широкое распространение деятельность по продаже ГСМ вне стационарных объектов: с контейнеров, гаражей и на базе транспортных средств. Продажа осуществляется юридическими и физическими лицами в розницу по цене рыночной, — сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

По его словам, с момента начала проверок выявлены 30 объектов различного типа, которые имеют признаки незаконной деятельности. Однако после ликвидации некоторых пунктов они возобновляют работу на том же месте буквально через несколько дней. Например, 28 декабря 2021 года на улице Выборной был демонтирован незаконный пункт продажи ГСМ в гараже, а 30 декабря здесь же появилась точка продажи из грузового автомобиля. Деятельность по продаже топлива осуществляло то же физлицо.

— Не урегулирован вопрос хранения, транспортировки и отношения спецтранспорта к объектам торговли, что не позволяет осуществлять демонтаж таких объектов. Это дорогостоящий транспорт, дороже, чем штраф за торговлю, и нас никто не поддерживает, — пояснил Витухин. — В Дзержинском районе мы пытались запретить продажу ГСМ из контейнеров, но прокуратура отказала в привлечении собственника участка к административной ответственности, так как в назначение земли входит размещение объектов придорожного сервиса. В том числе автозаправочных станций. Это коллизия законодательства.

Всего, наложены и взысканы 88,5 тысячи рублей штрафов. По 10 объектам составлены штрафы и решение о демонтаже направлено на комиссию. Но при осуществлении контрольно-рейдовых мероприятий департамент выявил ряд законодательных нестыковок, которые препятствуют работе с незаконными АЗС.

18 января на комиссию в мэрию были приглашены представители компании «Gнефть», которая предоставляет услуги автозаправки. Чиновник пояснил, что до компании была доведена информация о недопустимости искажения формата торговли в розницу со стоянкой. При этом Витухин пояснил, что с документами о прохождении ТО автомобиля-заправщика и соответствии бензина техрегламентам у компании было все в порядке.

— В настоящее время мы направили в правительство и региональный парламент области предложения по устранению пробелов в областном законе №99, в том числе по увеличению штрафов за незаконную торговлю вдоль дорог в 8 раз, — сообщил Виталий Витухин.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проработать мероприятия по пресечению незаконной торговли ГСМ в необорудованных местах с представителями надзорных и контролирующих структур, а также с администрациями районов, чтобы предотвратить возникновение новых чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в середине января в Новосибирске произошел пожар на нелегальной АЗС, расположенной в частном секторе. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, площадь пожара составила 100 кв. м, в тушении были задействованы 50 человек и 14 единиц техники, на локализацию пожара ушло более получаса. Погибших и пострадавших не было. Обгорел фасад расположенного рядом частного дома.

На сегодняшний день штраф за размещение нестационарных объектов без соответствующего разрешения составляет от 2 до 4 тысяч рублей на граждан, от 10 до 20 тысяч на должностных лиц, от 50 до 70 тысяч на юрлиц. При повторном нарушении штраф для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч. За торговлю в неустановленных местах: для физлиц — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 4 до 5 тысяч, от 15 до 20 тысяч и от 70 до 100 тысяч соответственно.