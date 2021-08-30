Злоумышленники не оставляют в покое семью кандидата в Бердске

На выходных родственники кандидата в депутаты горсовета Бердска Дарьи Артамоновой (независимая, представляет коалицию «Бердск 2021», образованную от коалиции «Новосибирск 2020») получили новое послание угрожающего характера.

— Ее маме оставили на телефон голосовое сообщение с песней «Убили негра», — рассказывают в коалиции. — Потом мужу сестры Дарьи позвонили и включили похоронный марш. Все данные Дарья уже передала полиции. Использовать родственников — это низко.

Напомним, что ранее родители кандидата получили от неизвестного курьера ритуальный венок с памятной надписью о дочери. Сначала сотрудники правоохранительных органов, куда обратилась Дарья Артамонова, не торопились искать виновных. Но когда ситуация получила широкую огласку в региональных СМИ, дело взял под контроль начальник ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-майор Андрей Кульков.

Помимо Дарьи Артамоновой, угрозы поступали и родственникам активиста ее предвыборного штаба Михаила Рязанцева.

На округе №6 против Дарьи Артамоновой выдвинуты: замгендиректора ООО «Сантехэксплуатация», депутат горсовета Михаил Гоголь (член «Единой России», идет на выборы как самовыдвиженец), главный инженер спортклуба «Кристалл» Павел Шаяхметов («Единая Россия»), гендиректор ООО «Бердский торг» Роман Бабенец («Справедливая Россия – За правду»), главный энергетик ООО ПО «Сиббиофарм» Алексей Жуков («Родина»), гендиректор ЗАО ГК «Вымпел Сервис» Павел Кузеванов (самовыдвижение), воспитатель детсада №12 «Красная шапочка» Елена Невеличко (ЛДПР).

Выборы депутатов горсовета Бердска состоятся в единый день голосования 19 сентября. Одновременно на территории Новосибирской области будут проходить выборы депутатов Госдумы, а также депутатов совета депутатов в ряде муниципальных образований.