В России резко выросли цены на автозапчасти

С начала текущего года стоимость автозапчастей выросла в среднем на 10-20%. К такому выводу пришли аналитики автомобильного сайта Дром, изучив более одного миллиона сделок по покупке автозапчастей.

При этом спрос на автозапчасти за январь-июль текущего года вырос на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Чаще всего граждане ищут детали кузова: бамперы, капоты, двери. Также востребованы элементы подвески и электрика.

— В этом году внезапно возник высокий спрос на детали экстерьера: различные молдинги, накладки, ветровики и прочие элементы. И что любопытно, спрос на эти детали вырос в Москве и Центральной России, а Сибири и на Дальнем Востоке — нет. Видимо, в этих регионах внешняя эстетика авто сейчас вторична для владельцев, — рассказывает аналитик автомобильного сайта Дром Александр Скороходов.

Эксперты автомобильного сайта Дром также отмечают, что дефицита на рынке запчастей нет.

— В прошлом году из-за пандемии были проблемы с поставками запасных деталей для авто, а некоторые позиции и вовсе было почти невозможно найти как у официальных поставщиков, так и на вторичном рынке. Сейчас ситуация в целом выправилась, но мы не видим предпосылок того, что рост цен остановится, — заключили эксперты.

Дром — это автомобильный Интернет-портал, сочетающий многогранную и обширную базу информации по автомобилям с современными технологиями общения. Изначально проект охватывал преимущественно японские автомобили, но со временем, по мере роста и переплетения аудитории, акцент начал смещаться в сторону всех авто.

Благодаря Дрому ежедневно множество людей узнает что-то новое об этом мире комфорта, в котором автомобиль — это не только средство передвижения, но и средство, призванное доставлять удовольствие от владения им.