Область получит федеральные деньги на капремонт школ

— На минувшей неделе состоялся президиум Госсовета, посвященный общему образованию. На заседании обсуждались несколько инициатив. В частности, был дан старт президентской программе капремонта школ. О необходимости запуска этой программы мы говорили еще 2 года назад. Она продлится, как минимум, до 2026 года, — отметил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он пояснил, что масштабная программа по строительству новых объектов образования требует концентрации и мобилизации, в том числе и муниципалитетов, которые направляют ресурсы на комплектование новых школ. Только в Новосибирской области за последние 2 года введены в строй 12 школ и 33 детских сада. В итоге у муниципалитетов не остается финансовых средств для маневра, чтобы направлять их на капремонт существующих зданий.

— Подавляющее большинство школ — это муниципальные объекты, поэтому я обращаюсь к главам городов, муниципалитетов: подключайтесь к программе. В первую очередь нужно привести в порядок школы, которые находятся в самом тяжелом техническом состоянии, — добавил губернатор. — Нам нужно включить в программу максимальное количество объектов, а для этого необходимо подготовить по ним проектно-сметную документацию.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что в предварительный список президентской программы по капремонту школ, который ведомство последние 2 недели отрабатывало с федеральными коллегами, попало 61 здание 55 общеобразовательных организаций, расположенных в 19 муниципалитетах, — износ 90%. Расчетная стоимость работ по этим объекта составляет 4,7 млрд рублей. К категории «аварийные» отнесены здания в 8 школах, 4 из которых подлежат сносу, расчетная стоимость проведения капитального ремонта и строительства новых зданий составляет 1,3 млрд рублей. Всего, по мнению Федорчука, в список для участия в президентской программе можно включить около 250 школ региона.

— Когда получим все документы, станет понятно, какой перечень будет в финале. Будем бороться за то, чтобы увеличить список. В середине сентября получим информацию о том, как по годам будет распределено финансирование, — добавил министр.

В 2021 году в Новосибирской области планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 14 объектов образования, из них 11 детских садов проектной мощностью 1870 мест (659 мест для детей до 3-х лет) и 3 школы проектной мощностью 2950 мест. Также на 2021 год запланировано создание 1903 новых мест в школах за счет перепрофилирования помещений. В период на 2022-2023 годы планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще 18 объектов образования, из них 1 детский сад на 320 мест и 17 школ проектной мощностью 12832 места.