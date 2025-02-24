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Злоумышленники выманивают деньги у пользователей, используя онлайн-форумы

  • 24/02/2025, 15:41
Злоумышленники выманивают деньги у пользователей, используя онлайн-форумы
Следуя указаниям мошенников, жертва лишается денег, добровольно переводя накопления неизвестным лицам

Эксперты ВТБ обнаружили новую мошенническую схему, применяемую в российском сегменте интернета. Пользователи, обеспокоенные телефонными звонками от потенциальных мошенников и ищущие способы защиты на форумах, часто попадают на ресурсы, кишащие аферистами. Взаимодействие в этих чатах заканчивается финансовыми потерями.

Схема работает так: человек, подвергшийся навязчивым звонкам мошенников, ищет в сети информацию о защите от подобных атак. Он находит сайты с отзывами и обсуждениями, где, как ему кажется, делятся опытом жертвы обмана. Однако за этими отзывами могут скрываться сами мошенники. Демонстрируя «заботу» и готовность помочь, они убеждают пользователя в реальности мошеннической угрозы и необходимости срочного спасения средств. Следуя их указаниям, жертва лишается денег, добровольно переводя накопления неизвестным лицам.

В наши дни интернет служит источником сведений практически обо всем, начиная с кино и заканчивая кулинарными рецептами. Однако, как ни печально, для многих жителей России онлайн-форумы и чаты по-прежнему остаются основным каналом получения советов по финансовой безопасности. При этом среди «экспертов» в таких местах часто скрываются аферисты. В стрессовой ситуации люди склонны к необдуманным поступкам, чтобы уберечь свои сбережения. Поэтому крайне важно сохранять бдительность, когда речь идет о личных финансах.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, подчеркивает, что только средства на счете, открытом непосредственно в банке, находятся в полной безопасности, а отменить уже совершенный перевод, к сожалению, не получится.

Он также отмечает, что в текущих условиях необходимо проявлять повышенную осторожность на любых онлайн-платформах и критически оценивать любые предложения, особенно кажущиеся слишком привлекательными. Важно внимательно изучать сообщения и уведомления от банка и ни в коем случае не сообщать полученные коды. Преступники могут использовать эту информацию для получения доступа к онлайн-счетам потенциальной жертвы и вывода средств, включая кредитные.

Фото: freepik.com, автор: freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинговые компании Мошенники ВТБ


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