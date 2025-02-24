Признать дипломы СГУПСа недействительными требует прокуратура Новосибирска

В Заельцовский районный суд Новосибирской области обратилась Новосибирская транспортная прокуратура с исковым заявлением. В обоснование иска указано, что согласно приговору суда, несколько бывших преподавателей СГУПСа были признаны виновными в получении взяток. Они организовали оказание «консультативных услуг в сфере образования по различным дисциплинам».

— В том числе выполняли контрольные, курсовые работы, рефераты, расчетно-графические работы для студентов за денежное вознаграждение. Между преподавателями вуза были достигнуты договоренности о совершении заведомо незаконных действий, выраженных в проставлении зачетов и положительных оценок на экзаменах по результатам промежуточной аттестации за деньги без фактической проверки качества знаний, — сообщили в районном суде.

В результате неправомерных действий преподавателей студентам были выставлены положительные оценки без фактической проверки знаний по предметам. Это стало основанием для допуска студентов к итоговой аттестации и последующей выдачи дипломов о высшем профессиональном образовании.

В свете этих обстоятельств выданные дипломы считаются недействительными. Точное количество таких дипломов пока не разглашается. Судебное разбирательство назначено на март 2025 года.

Редакция Infopro54 направила в СГУПС запрос с просьбой прокомментировать иск Новосибирской транспортной прокуратуры. О том, что он подан, в вузе узнали от корреспондента редакции.

Напомним, с 2026 года прием в вузы на платной основе должен идти по новым правилам. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству России «принять исчерпывающий пакет решений», чтобы исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Кроме того, обучение таким профессиям предлагается запретить в непрофильных вузах и их филиалах.

Ранее редакция сообщала о том, что фальшивые документы делал мигрантам житель Новосибирска. Клиентами сибиряка стали как украинцы, так и граждане других стран СНГ.