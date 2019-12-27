— Следует отметить, что в 2019 году на российском венчурном рынке наблюдается оживление. Существенно возросла активность корпораций, которые начали приобретать технологические проекты, а также инвестировать через свои корпоративные венчурные фонды. Для нас важно, что венчурная экосистема в России развивается, появились новые программы поддержки технологических компаний в рамках Национальной технологической инициативы (программы «Технологический прорыв НТИ», «Спин-офф НТИ», «Инфраструктура НТИ»).
Одним из ключевых событий Новосибирской области стала подготовка к реализации грандиозного проекта развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Мы очень рады, что одобрен проект «СКИФ», также в регионе будут реализованы проекты по созданию научных центров мирового уровня по генетике и математике. Считаем это важным шагом, способствующим развитию научного потенциала региона.
Что касается именно нашей компании, то для нас большим событием уходящего года является, конечно же, запуск работы нашего фонда. Помимо московского офиса мы открыли офис в Новосибирске, сформировали команду, пул проектов, привлекли партнеров, сейчас готовим первые сделки.
В 2020 году продолжим активно формировать портфель проектов. Уверены, что он пополнится перспективными компаниями, в том числе новосибирскими. Надеемся, что новый год станет для нашей компании не менее плодотворным, чем уходящий.
Фото: из личных архивов
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