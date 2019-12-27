— Следует отметить, что в 2019 году на российском венчурном рынке наблюдается оживление. Существенно возросла активность корпораций, которые начали приобретать технологические проекты, а также инвестировать через свои корпоративные венчурные фонды. Для нас важно, что венчурная экосистема в России развивается, появились новые программы поддержки технологических компаний в рамках Национальной технологической инициативы (программы «Технологический прорыв НТИ», «Спин-офф НТИ», «Инфраструктура НТИ»).

Одним из ключевых событий Новосибирской области стала подготовка к реализации грандиозного проекта развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Мы очень рады, что одобрен проект «СКИФ», также в регионе будут реализованы проекты по созданию научных центров мирового уровня по генетике и математике. Считаем это важным шагом, способствующим развитию научного потенциала региона.

Безусловно, в регионе растет и количество качественных бизнес-проектов. С некоторыми из них мы сейчас активно работаем и рассматриваем на предмет инвестирования.

Что касается именно нашей компании, то для нас большим событием уходящего года является, конечно же, запуск работы нашего фонда. Помимо московского офиса мы открыли офис в Новосибирске, сформировали команду, пул проектов, привлекли партнеров, сейчас готовим первые сделки.

В 2020 году продолжим активно формировать портфель проектов. Уверены, что он пополнится перспективными компаниями, в том числе новосибирскими. Надеемся, что новый год станет для нашей компании не менее плодотворным, чем уходящий.

Фото: из личных архивов