За восемь месяцев в Новосибирске сдано почти 615 тыс кв. метров жилья

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, за восемь месяцев 2020 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 614,856 тыс. кв. метров жилья в капитальных домостроениях, что составило 28% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что 47 домов (556,039 тыс. кв. метров, 9989 квартир) – доля многоэтажного жилого строительства. Еще шесть домов (8,893 тыс. кв. метров, 181 квартира) относятся к малоэтажному жилищному строительству.

Активнее всего возводятся капитальные жилые дома в Октябрьском районе (9 домов, 138,913 тыс. кв. метров, 2354 квартиры).

з общего объема построенных квартир – 4130 (40,6%) однокомнатных и студий, 3785 (37,2%) – двухкомнатных, 1948 (19,2%) – трехкомнатных и 307 (3%) – четырехкомнатных и более.

Всего с начала 2020 года выполнено под ключ 2845 квартир, что составляет 28% от общего количества (10170) введенных квартир.

Значительная часть новостроек – 57,5% – относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов – 30%, кирпичных – 12,5%.

— Что касается выдачи новых разрешений на строительство – их оформлено в 2020 году 126. Из них 34 – на жилые объекты, — уточнил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

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