ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

В 2021 году Западно-Сибирская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, в областной и местные бюджеты Новосибирской области перечислила 2,6 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2020 году. Сумма страховых взносов в прошлом году составила более 11,8 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году, сообщила пресс-служба компании.

Напомним, ЗСЖД входил в список крупнейших налогоплательщиков региона. Помимо ЗСЖД, по данным Минфина области, в этот список также входят АО «Сибэко», ПАО «Сбербанк России», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный», ООО «АБ Инбев Эфес», АО «Сибирский ликероводочный завод» и т.д.

В консолидированный бюджет субъекта за январь — сентябрь 2021 года десять крупных налогоплательщиков перечислили 22 112 млн руб. или 17,4% от общей суммы поступлений в соответствующий бюджет.