Новосибирский застройщик дал взятку чиновнику билетами на курорт

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СибРемонтСервис». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), сообщила областная прокуратура.

По версии следователей регионального СКР, руководитель общества организовал в 2020 году подготовку и предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» фиктивных документов о якобы выполненных возглавляемой им организацией работах по устройству в здании детского сада-яслей в Новосибирске тактильно-визуальных индикаторов.

На основании этих подложных документов на счет фирмы впоследствии было перечислено более 2,8 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в декабре 2020 года злоумышленник дал взятку директору указанного казенного учреждения в виде двух авиабилетов на перелет бизнес-классом из Новосибирска в Сочи (туда – обратно). Деньги предназначались за принятие работ, выполненных обществом при строительстве здания другого детского сада.

На имущество обвиняемого стоимостью свыше 14 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело будет в ближайшее время направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.