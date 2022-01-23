Кроссоверы и внедорожники за год в Новосибирске подорожали на 35%

По данным сервиса Авито Авто, продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в Новосибирской области в 2021 году выросли на 68,3% по сравнению с 2020 годом. Средняя цена автомобилей сегмента SUV c с пробегом составила в регионе 935 000 рублей, увеличившись в сравнении с 2020 годом на 35,5%.

Средняя цена экземпляров модели Toyota RAV4, занимающей первую строчку в рейтинге наиболее популярных SUV в регионе, за год выросла на 51,9% и достигла 1 159 000 рублей.

На второй строчке — ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива), средняя цена автомобилей данной модели составила по итогам 2021 года 140 000 рублей.

Третья позиция в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV с пробегом в Новосибирской области у Lexus RX со средней ценой 1 200 000 рублей.

Четвертое место по уровню продаж занимает Subaru Forester, а пятое — Toyota Land Cruiser Prado. Средняя цена Subaru Forester с пробегом достигла отметки в 650 000 рублей. Стоимость автомобилей модели Toyota Land Cruiser Prado по итогам 2021 года составила 2 067 000 рублей.

— Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с автомобилями других классов, кроссоверы и внедорожники продолжают оставаться востребованными у россиян. О покупательском интересе к сегменту SUV свидетельствует значительная доля в общих продажах на рынке с пробегом — около 20% по итогам 2021 года. Кроссоверы и внедорожники привлекают российских покупателей своей универсальностью и хорошей проходимостью. Они подходят в качестве семейного автомобиля, а также удобны как в городских условиях, так и для поездок на дачу и отдых, — отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.

В целом по стране автомобили с пробегом сегмента SUV по итогам 2021 года подорожали более заметно в сравнении с рынком авто с пробегом. Средняя цена на кроссоверы и внедорожники в России увеличилась на 22,8% и составила 798 000 рублей, в то время как подорожание на рынке с пробегом в целом составило +20,8%.

Кстати, по данным экспертов сервиса «Автокод», 2021 год на автомобильном рынке в целом был ознаменован нехваткой электронных компонентов, что привело к значительному скачку цен как на новые, так и на подержанные машины. На вторичке подорожание к концу года достигло 30%.

Агентства по продажам на вторичном рынке прогнозируют, что цены на автомобили с пробегом в 2022 году продолжат расти из-за сокращения объемов предложения. Улучшение ситуации с доступностью машин и стабилизация цен возможны не ранее 2023 года, когда мировая автомобильная промышленность начнет восстанавливаться за счет улучшения логистики и увеличения производства электрокомпонентов.