Звезду Героя ДНР Андрей Травников передал семье погибшего бойца

Звезду Героя ДНР посмертно присвоенную подполковнику Виктору Фурсову передал губернатор Новосибирской области Андрей Травников семье погибшего. Звезду попросил передать семье героя глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во с губернатором. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Это важно для бойца, который знает, видит, что о нём заботятся, ждут. Для Донбасса эти ребята – настоящие герои, люди, которые пришли защищать интересы своей страны и, конечно же, Донбасса, – отметил Пушилин.

Сегодня, 11 декабря состоялась передача награды семье погибшего. Андрей Травников рассказал, что это символ уважения героизма и символ благодарности от жителей ДНР.

– Подполковник Фурсов был настоящим русским офицером, не прятался за спины своих подчинённых, солдат, неоднократно выводил свой отряд на штурмы, – отметил Травников.

Также он подчеркнул, что в день своей гибели герой вместе с своим отрядом освободил один из опорных пунктов недалеко от Донецка. Подчинённых не бросил и ценой своей жизни спас своих товарищей.

Губернатор выразил соболезнования родным и заверил, что области продолжит оказывать им всю необходимую поддержку.

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