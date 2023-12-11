В два раза вырос экспорт зерна из Новосибирской области

В Новосибирской области идет активная реализация урожая 2023 года на экспорт. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Шинделов.

— Реализация зерна на экспорт выросла на 200%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 сентября сельхозпредприятия области отправили на экспорт более 416 тысяч тонн. Отгрузка в декабре составляет в среднем 158 вагонов в день, — добавил чиновник.

Для сравнения, с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года из области вывезено железнодорожным транспортом 952 тысячи тонн зерна, в том числе 723 тысяч — на экспорт.

Как пояснил редакции Infopro54 представитель ассоциации фермеров Новосибирской области, сейчас аграрии активно продают урожай, чтобы закупить к будущему сезону ГСМ, запчасти, семена, удобрения, а также технику. Опыт 2023 года показал, что запасы не будут лишними, так как в сезон цены на ГСМ взлетают в два раза.

По данным Минсельхоза, в этом году аграрии области собрали 2.3 млн тонн урожая зерновых. По данным Россельхозцентра, на данный момент проверено 25% от убранного урожая — 613 тысяч тонн. 74% собранной пшеницы относится к третьему классу, 20% — к четвертому классу. По ячменю 86% составляет первый класс, по овсу — 3 и 4 класс, рожь пока попала во второй класс.

В июле на пресс-конференции министр сельского хозяйства Евгений Лещенко отмечал, что внутреннее потребление региона с учётом животноводства составляет 1,82 миллиона тонн зерна. Переходящие остатки урожая 2022 года на 1 июля составляли 1,5 млн тонн, причем большая часть зерна находилась на складах сельхозпроизводителей.

Ранее редакция сообщала о том, что на миллион тонн меньше зерна собрали в Новосибирской области в 2023 году.