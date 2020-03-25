Звонить с таксофонов универсальной услуги связи в Сибири стали больше

За 2019 год общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений в стране вырос более чем в 1,6 раза.

Быстрее всего растет трафик на мобильные номера после отмены платы за такие звонки. В целом по Сибири внутризоновый трафик в январе 2020 года вырос по сравнению с октябрем 2019 года в 8,2 раза, а междугородный — в 7,6 раза.

Активнее всего начали разговаривать в Республике Тыва: там объем внутризоновых телефонных соединений в указанный период вырос сразу в 36 раз, а междугородных — в 38. При этом самый незначительный прирост звонков внутри домашнего региона отмечен в Томской области и в Красноярском крае, а по межгороду на среднероссийский уровень вышли такие регионы как Иркутская и Омская области. Новосибирская область занимает среднее положение: внутризоновый трафик здесь вырос в 11 раз, а междугородный — в 6,8 раз.

— Решение компании «Ростелеком» отменить плату за звонки, в том числе на мобильные телефоны, доказало важность существования таксофонов. Мы видим, что звонить стали больше не только в отдаленных селах и деревнях, где эти телефонные аппараты выполняют в том числе социальную функцию. Теперь позвонить по таксофону можно в том случае, если разрядился телефон, временно исчезла мобильная связь или срочно нужно вызвать экстренные службы», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, стало быстрее и легче — точные адреса установки всех таксофонов страны отражены на «Яндекс.Картах». Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

«Ростелеком» как единственный оператор универсального обслуживания в РФ обеспечивает работу 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

В целом по Сибири «Ростелеком» обслуживает 12 тысяч 373 таксофона, больше всего их установлено в Алтайском крае — 1 тысяча 925 штук, меньше всего — в Республике Тыва, там работает 137 таксофонов, а также в Республике Алтай, где действуют 276 аппаратов. В Новосибирской области функционирует 1 тысяча 555 таксофонов.

Фото предоставлено пресс-службой компании