Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых»

— Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия», — написал он в Telegram.

Предложение Минтруда РФ, о котором 12 марта сообщил «Коммерсантъ», заключается в ограничении во всей стране получения выплат семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом. Согласно планируемым ограничениям, выплата не будет предоставляться семьям, которые имеют высокий уровень потребления, в частности, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не получат.

Кроме того, будет действовать «правило нулевого дохода»: выплата «детских» будет ограничена для семей, у которых нет никаких легальных доходов. При этом размер «детских» выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума. В составе семей можно учитывать студентов в возрасте до 23 лет, обучающихся очно, детей под опекой, а компенсационные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, в расчет «базы» доходов при оценке нуждаемости не включаются.

10 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума, говорится в указе.

Напомним, что 1 марта 2021 г. был отменен беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.