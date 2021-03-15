Что поможет победить COVID?

О том, где его взять и как усилить, узнал корреспондент Infopro54. Прежде всего, как оказалось, следует позаботиться о своем микробиоме. Это сообщество микроорганизмов массой в пару килограммов, которым обладает каждый индивидуум. Или, скорее, наоборот — микробиом обладает человеком. Ибо он определяет, чем нам заниматься, в кого влюбляться, какими недугами страдать. Об этом мы говорили в статье «Найден враг ковида?».

На основе научных данных мы выяснили, что первый из трех слонов, на которых держится иммунитет, — правильный рацион, богатый клетчаткой. Теперь пора узнать имя второго слона.

Журнал ScienceDirect в январе 2021 года опубликовал статью, написанную группой китайских ученых из различных институтов, под заголовком: «Нарушения, связанные с дисбиозом микробиома SARS-CoV-2, и возможная роль пробиотиков». (SARS-CoV-2 microbiome dysbiosis linked disorders and possible probiotics role). В ней приводятся научные исследования больных ковидом, анализ причин летальных исходов и делаются обоснованные предположения, что «больше смертей в отделениях интенсивной терапии, по-видимому, связаны с дисбиозом микробиома».

Эпидемия, как известно, началась в Китае, и именно там врачи, ученые и власти смогли сравнительно быстро «прижать хвост» вирусному монстру. Теперь пандемия бушует по всему миру, но столь эффективного окончания, как на родине коронавируса, больше нигде не наблюдается. А ведь есть смысл взять самое важное из опыта Поднебесной.

Ученые отмечают важность укрепления иммунитета пробиотиками в качестве профилактики инфекционных заболеваний.

— Употребление бифидобактерий способствует повышению сопротивляемости организма вирусным инфекциям на 30-50%, — говорит доктор биологических наук, научный руководитель НПК «Био-Веста» Анна Калмыкова. — У них, как правило, нет противопоказаний и возрастных ограничений, они идеально сочетаются с собственной микрофлорой человека, улучшают ее состав и в большинстве случаев не вызывают аллергических реакций.

Для тех, кто путается, что такое пробиотики, а что такое пребиотики, — краткий ликбез. Пребиотики — это клетчатка, поступающая к нам с растительной пищей, а пробиотики — полезные бактерии, (лактобактерии, бифидобактерии, и пр.). Напомним, что микробиом (он же микробиота, он же микрофлора) — это все микроорганизмы, населяющие наш организм: бактерии, вирусы, простейшие, грибы, дрожжи. Если большинство «народонаселения» микробиома — полезные бактерии, то человек здоров и счастлив, если же преобладают вредные, то наоборот.

Однако «венцу природы» не пристало стоять в стороне и ждать, чья возьмет. Все в наших руках, и научные достижения нам в помощь.

Ученые из Биотехнопарка Кольцово еще 30 лет назад начали производить пробиотики. А продукцию нового поколения можно назвать уникальной. Это жидкие формы пробиотиков, они начинают действовать уже в ротовой полости и далее по всей цепочке желудочно-кишечного тракта, препятствуя проникновению сторонних вирусов.

Но в заботе о собственном иммунитете нужна системность.

— Мы рекомендуем пить «Биовестин» трижды в год. Курсами в три-четыре недели, — советует Анна Калмыкова. — Хорошо это делать в октябре-ноябре, потом в январе. Это темное время года, когда особенно важно поддержать иммунитет и щитовидную железу. И весной, когда надвигается авитаминоз. При нарушении микрофлоры витамины не усваиваются, а если принимать их с биовестином, то польза будет заметной. Жидкая форма очень удобна: открыли флакончик, прополоскали рот, потом проглотили. Я сама именно так делаю.

Полезности, которые оросили слизистую рта, благодаря содружеству слизистых окажутся и в пищеводе, и в желудке, и в кишечнике, и в легких, и даже в половых органах.

А третий кит иммунитета — движение! Не нужно бить олимпийские рекорды, но необходима хотя бы прогулка три раза в неделю по полчаса. Или можно подниматься на несколько этажей без лифта!

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