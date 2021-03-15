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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования

  • 15/03/2021, 10:49
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объему портфеля ипотечных кредитов по итогам 2020 года.

Новости компанийРазмер портфеля ипотечных кредитов Уралсиба на 1 января 2021 года составил 89,7 млрд рублей, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с началом 2020 года. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также   клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : рефинансирование недвижимость ипотека Банк Уралсиб


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